Одри Хепберн на улицах Рима: впечатляющие фото



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Кадр из фильма «Римские каникулы» , 1953

Одри Хепберн очень любила Рим

В 1953 году на экраны вышла романтическая история «Римские каникулы» с нею в главной роли и по следам ее героини принцессы Анны пошли гулять тысячи поклонников актрисы.

Сбежав из посольства на грузовике, принцесса Анна быстро засыпает на лавочке Римского Форума. Именно здесь ее находит Джо Брэдли. Недалеко от фонтана Треви принцесса Анна находит парикмахерскую и принимает смелое решение – остричь косы, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. А после парикмахерской Анна отправляется на Испанскую лестницу, чтобы купить свое первое джелато и поторговаться с цветочниками.

Катание на Vespa по узким улочкам, мороженое на Испанской лестнице и вино в уютной траттории - это лишь малая часть того, что можно и нужно делать в Риме.

Vespa - итальянская марка скутеров производства Piaggio. Название на итальянском языке означает оса. Vespa превратилась из одной модели мотороллера, изготовленного в 1946 году Piaggio & Co. SpA в Понтедере, Италия, в полную линейки скутеров и один из семи брендов, находящихся в собственности Piaggio.

Спустя 20 лет Одри Хепберн вместе с мужем Андреа Дотти решает поселиться в итальянской столице.

Ее живые фотографии 1970-х годов выглядят не менее вдохновляюще, чем кадры из всем известного фильма.

Джерело: vogue.ua