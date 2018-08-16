Скромнее надо быть: Настю Каменских раскритиковали из-за откровенных фото в соцсети



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Настя Каменских

Украинская певица не перестает будоражить фантазию мужской половины своих поклонников

На этот раз, на своей странице в соцсети украинская певица Настя Каменских опубликовала весьма сексуальный снимок.

На опубликованном фото артистка запечатлена в ночнушке. Шлейка шелкового наряда игриво сползла с плеча, обнажив при этом правую грудь артистки.

Аппетитные формы артистка прикрыла рукой и игриво подписала снимок - «Только твоя».

Solo tua #miaitalia Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 16 Авг 2018 в 2:10 PDT

Стоит отметить, что в сети армия поклонников Каменских разделилась на два лагеря: одни - в восторге от откровенных снимков артистки, а другие считают, что Каменских пора найти мужчину и только ему демонстрировать свои прелести.

«Настя, мне очень нравиться как вы поете, как вы ведете передачи, как вы разговариваете, у вас очень высокий IQ. Но ваши фото говорят о недостатке в вашей жизни мужчины и детей. Некоторые ваши фото говорят а том , что вам нехватки секса. Извините..», «Скромность еще никого не портила. Зря, Настенька, столько негатива вызываешь к себе. Даже у молодежи, я уже не говорю за старшее поколение. Красавица же, умница, зачем?», - пишут фолловеры артистки.