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    Шоу-биз

    Скромнее надо быть: Настю Каменских раскритиковали из-за откровенных фото в соцсети

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    Настя Каменских - Скромнее надо быть: Настю Каменских раскритиковали из-за откровенных фото в соцсети
    Настя Каменских

    Украинская певица не перестает будоражить фантазию мужской половины своих поклонников

    На этот раз, на своей странице в соцсети украинская певица Настя Каменских опубликовала весьма сексуальный снимок.

    На опубликованном фото артистка запечатлена в ночнушке. Шлейка шелкового наряда игриво сползла с плеча, обнажив при этом правую грудь артистки.

    Аппетитные формы артистка прикрыла рукой и игриво подписала снимок -  «Только твоя».

    Solo tua #miaitalia

    Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

    Стоит отметить, что в сети армия поклонников Каменских разделилась на два лагеря: одни - в восторге от откровенных снимков артистки, а другие считают, что Каменских пора найти мужчину и только ему демонстрировать свои прелести.

    «Настя, мне очень нравиться как вы поете, как вы ведете передачи, как вы разговариваете, у вас очень высокий IQ. Но ваши фото говорят о недостатке в вашей жизни мужчины и детей. Некоторые ваши фото говорят а том , что вам нехватки секса. Извините..», «Скромность еще никого не портила. Зря, Настенька, столько негатива вызываешь к себе. Даже у молодежи, я уже не говорю за старшее поколение. Красавица же, умница, зачем?», - пишут фолловеры артистки.

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