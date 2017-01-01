Актриса «Квартала 95» прикрылась одним чемоданом (Фото)

Елена Кравец появилась на провокационном снимке

Звезда коллектива комиков «Квартал 95» Елена Кравец выложила в Instagram необычный снимок. На фото кажется, что актриса абсолютно голая и прикрывается лишь чемоданом. Рядом с ней стоит Марина Лирник, супруга комика Антона Лирника. Вторая также прикрывает отсутствие одежды за чемоданом. Кравец при этом отметила, что этот фото –



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Елена Кравец появилась на провокационном снимке

Звезда коллектива комиков «Квартал 95» Елена Кравец выложила в Instagram необычный снимок. На фото кажется, что актриса абсолютно голая и прикрывается лишь чемоданом. Рядом с ней стоит Марина Лирник, супруга комика Антона Лирника. Вторая также прикрывает отсутствие одежды за чемоданом.

Кравец при этом отметила, что этот фото – лишь часть благотворительного проекта. «Мы тут с Маринкой Лирник кое-что придумали... Знакомьтесь, наш «Чемодан»! Новый магазин «звездной» одежды от самых известных модниц шоу-бизнеса. В свое время эти платья, туфли, сумки и шляпки были их любимыми вещами и приносили им удачу. Сегодня Джамала, Маша Ефросинина, Катя Сильченко, Ирина Данилевская, Ирина Горовая, Лена Коляденко, Оля Шурова, DJ Nana, Оксана Лебедева, Марина Лирник и Лена Кравец готовы сложить их в наш «Чемодан», чтобы продать по приятным ценам приятным людям, а вы, покупая эти вещи, участвуете в добром, очень нужном и очень важном деле», - написала она.

Она уточнила, что вырученные от продажи вещей деньги будут направлены на помощь выпускникам интернатов и детских домов. В частности, им будет преподаваться тансцендентальная медитация. Она поможет молодым людям раскрыть свой потенциал и защитит от стрессов.

«Мы хотим подарить этим молодым людям своеобразный ключ к себе, который поможет им открыть дверь во взрослую жизнь с миром в сердце», - поясняет Кравец.

Джерело: Сегодня