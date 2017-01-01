Популярная ведущая ушла из передачи «Орёл и Решко»

Зрители четыре года следили за её путешествиями по всему миру

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко прекратила сотрудничество с популярной передачей «Орёл и Решко». Об этом артистка сообщила в специальном видеообращении, опубликованном на YouTube, сообщает «Главком». «Всем привет! Меня зовут Регина Тодоренко и я сдаю свою смену ведущей в "Орел и Решка". Мой

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Регина Тодоренко

Зрители четыре года следили за её путешествиями по всему миру

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко прекратила сотрудничество с популярной передачей «Орёл и Решко». Об этом артистка сообщила в специальном видеообращении, опубликованном на YouTube, сообщает «Главком».

«Всем привет! Меня зовут Регина Тодоренко и я сдаю свою смену ведущей в "Орел и Решка". Мой дозор окончен. Всем огромное спасибо. Я ухожу», - сказала девушка. Также она попросила зрителей передачи как можно больше путешествовать

«Мои путешествия в «Орел и решка» закончились. Часто рабочий процесс в нашей команде был сложным, тяжелым, а съемочные дни длились не один и не два дня, а четыре года. Я и представить себе не могла, что меня так затянет. Путешествия были для меня своеобразным вызовом: смогу ли я осилить такое количество стран, покорится ли мне следующая страна, какие страхи мне предстоит побороть в себе и на что я ещё способна?», - объясняет ведущая.

Она выразила сожаление о том, что пропустила много важных событий в жизни своей семьи, а также утратила возможность лишний раз пообщаться с друзьями. «Сейчас я стараюсь ценить каждую минуту, проведенную с ними», - добавила она.

В завершение она сказала, что время, проведённое в этой передаче, было «прекрасным и самым захватывающим!»