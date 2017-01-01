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    Популярная ведущая ушла из передачи «Орёл и Решко»

    Зрители четыре года следили за её путешествиями по всему миру
    Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко прекратила сотрудничество с популярной передачей «Орёл и Решко». Об этом артистка сообщила в специальном видеообращении, опубликованном на YouTube, сообщает «Главком». «Всем привет! Меня зовут Регина Тодоренко и я сдаю свою смену ведущей в "Орел и Решка". Мой
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:49
    • Розсилка
    Регина Тодоренко
    Регина Тодоренко

    Зрители четыре года следили за её путешествиями по всему миру

    Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко прекратила сотрудничество с популярной передачей «Орёл и Решко». Об этом артистка сообщила в специальном видеообращении, опубликованном на YouTube, сообщает «Главком».

    «Всем привет! Меня зовут Регина Тодоренко и я сдаю свою смену ведущей в "Орел и Решка". Мой дозор окончен. Всем огромное спасибо. Я ухожу», - сказала девушка. Также она попросила зрителей передачи как можно больше путешествовать

    «Мои путешествия в «Орел и решка» закончились. Часто рабочий процесс в нашей команде был сложным, тяжелым, а съемочные дни длились не один и не два дня, а четыре года. Я и представить себе не могла, что меня так затянет. Путешествия были для меня своеобразным вызовом: смогу ли я осилить такое количество стран, покорится ли мне следующая страна, какие страхи мне предстоит побороть в себе и на что я ещё способна?», - объясняет ведущая.

    Она выразила сожаление о том, что пропустила много важных событий в жизни своей семьи, а также утратила возможность лишний раз пообщаться с друзьями. «Сейчас я стараюсь ценить каждую минуту, проведенную с ними», - добавила она.

    В завершение она сказала, что время, проведённое в этой передаче, было «прекрасным и самым захватывающим!»

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