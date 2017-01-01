Семь пятниц на неделе: Анджелина Джоли хочет помириться с Брэдом Питтом
- Сьогодні, 10:58
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Журнал Hollywood Life, сообщил, что голливудская актриса тоскует по экс-возлюбленному.
Осведомленный источник сообщил изданию, что в последнее время актриса много плачет. «Она говорит друзьям, что совершила ошибку, что жалеет о том, что потеряла его, — рассказал инсайдер. — Но Брэд ей больше не доверяет. Она сделала ему слишком больно».
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Кстати, Бред Питт тоже скучает. Но только не по Анджелине Джоли. Актер сожалеет, что развелся с первой женой -Дженнифер Энистон! «Он понял, что, когда ушел от Дженнифер к Анджелине — совершил самую большую ошибку в жизни. Только сейчас он осознал, как сильно любит ее», — рассказал друг Брэда порталу InTouchWeekly.
Напомним, искра между Джоли и Питтом вспыхнула на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2005 году Дженнифер Энистон подала на развод с Брэдом, который через семь месяцев впервые стал отцом — Анджелина подарила ему дочь. Питт и Джоли официально оформили брак только в 2014 году — за два года до развода. Всего у экс-супругов трое общих и столько же приемных детей, которые сегодня живут с Анджелиной.
Отметим, что Бред Питт готов отдать половину своего состояния за возможность опеки над общими детьми, но экс-возлюбленная не готова идти на компромиссы.