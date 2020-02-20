Алексей Резников объявил о помолвке с телеведущей Юлией Зорий



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Будущий министр по делам Донбасса женится на телеведущей

После трех лет отношений 53-летний юрист и кандидат на должность министра временно оккупированных территорий Алексей Резников объявил о помолвке с телеведущей Юлией Зорий.

Сделал он это в День влюбленных 14 февраля.

Фото помолвки Резников выложил в своем Facebook.

«Когда-то я сделал пост после увольнения с госслужбы про то, что держу в планах доучиться и довлюбиться. Планы всегда реализуются, когда осознанно отправляешь запрос во Вселенную. Она сказала «Да»! Юля Зорий, пора признаться миру!», - написал он на своей странице.