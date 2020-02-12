Алессандра Амбросио показала фигуру в эффектном наряде



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Алессандра Амбросио – частая гостья светских ивентов

Алессандра Амбросио также посетила вечеринку Vanity Fair. Причем подготовилась тщательно, собрав всех любимых бьюти-мастеров и обратившись к любимому бренду. Результат превзошел все ожидания.

На красной дорожке Амбросио появилась в роскошном ярко-розовом платье от Armani с лифом и эффектным черным бантом сзади. Дополнили наряд босоножки на высоких каблуках, бриллиантовое колье и изысканная укладка волна.

Макияж ей сделали с выразительными стрелками и бледно-розовыми губами. Весь образ экс-«ангела» Victoria’s Secret получился стильным и ярким, одним из лучших на красной дорожке.

К слову, хотя модель и трудится над ней в спортзале, как-то она призналась, что главным секретом своей стройности считает неусидчивый характер и любовь к движению. Алессандра, которая буквально выросла на бразильских пляжах, не может жить без океана, серфинга, баскетбола и пробежек.

А при поездках старается выбирать отели с комфортными спортзалами. В перерывах между светскими событиями она с удовольствием посещает тренажерные залы и занятия по пилатесу. Это к тому же отличный способ отключиться от проблем и перенести внимание на тело.

Интересно, что к подобному ритму она уже постепенно приучает и детей: дочь Аню Луизу и сына Ноа.