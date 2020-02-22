Алина Гросу в ярком образе прогуливается по Баден-Бадену (фото)



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Алина Гросу очаровала ярким луком

Девушка устроила себе небольшие мини-каникулы в Германии и поделилась красочным фото из города Баден-Баден.

На атмосферном фото Гросу запечатлена у реки, прислонившись к каменной стене. Для прогулки певица выбрала яркий и элегантный образ - черное платье и ботинки, а также длинное красное пальто и берет ему в тон. Завершает лук маленькая черная сумочка через плечо.

Исполнительница рассказала, что с удовольствием подолгу гуляет по городу, чтобы все хорошо изучить.

instagram.com/alina_grosu

«Восхищаюсь городом. Пока только 12 км ходьбы..не рекорд:) но хочется все рассмотреть, насладиться, наснимать..насниматься... а у вас какой рекорд ходьбы в день?))) и сколько обычно шагов проходите?))» - поделилась Алина.

В комментариях фолловеры Гросу восхищаются ее эффектным образом и делятся своими рекордами по количеству пройденных километров.