Супермодель покорила сеть фото в купальнике



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instagram.com/hoskelsa

Одна из «ангелов» Victoria’s Secret снялась в ярком купальнике с откровенной зоной декольте

Cупермодель Эльза Хоск показала фигуру в откровенном раздельном купальнике. Серию снимком звезда показала на своей странице в Instagram.

На фото Хоск позирует в раздельном купальнике розового цвета с белыми полосками. Этот оттенок отлично подчеркнет ваш загар и будет особенно хорошо смотреться на фоне морских пейзажей.

Бюстгальтер наряда имеет откровенное декольте, а трусики - высокую посадку.

Звезда позирует в бассейне с панорамными окнами. Образ модель дополнила золотистыми украшениями на руках и шее, а также необычными серьгами.

Также Хоск использовала максимально натуральный макияж.