Супермодель покорила сеть фото в купальнике
instagram.com/hoskelsa
Одна из «ангелов» Victoria’s Secret снялась в ярком купальнике с откровенной зоной декольте
Cупермодель Эльза Хоск показала фигуру в откровенном раздельном купальнике. Серию снимком звезда показала на своей странице в Instagram.
На фото Хоск позирует в раздельном купальнике розового цвета с белыми полосками. Этот оттенок отлично подчеркнет ваш загар и будет особенно хорошо смотреться на фоне морских пейзажей.
Бюстгальтер наряда имеет откровенное декольте, а трусики - высокую посадку.
Звезда позирует в бассейне с панорамными окнами. Образ модель дополнила золотистыми украшениями на руках и шее, а также необычными серьгами.
Также Хоск использовала максимально натуральный макияж.