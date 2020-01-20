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    Фото

    Супермодель покорила сеть фото в купальнике

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    Супермодель покорила сеть фото в купальнике
    instagram.com/hoskelsa

    Одна из «ангелов» Victoria’s Secret снялась в ярком купальнике с откровенной зоной декольте

    Cупермодель Эльза Хоск показала фигуру в откровенном раздельном купальнике. Серию снимком звезда показала на своей странице в Instagram.

    На фото Хоск позирует в раздельном купальнике розового цвета с белыми полосками. Этот оттенок отлично подчеркнет ваш загар и будет особенно хорошо смотреться на фоне морских пейзажей.

    Бюстгальтер наряда имеет откровенное декольте, а трусики - высокую посадку.

    Звезда позирует в бассейне с панорамными окнами. Образ модель дополнила золотистыми украшениями на руках и шее, а также необычными серьгами. 

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    Супермодель покорила сеть фото в купальнике
    Супермодель покорила сеть фото в купальнике
    Супермодель покорила сеть фото в купальнике
    Супермодель покорила сеть фото в купальнике
    Супермодель покорила сеть фото в купальнике

    Также Хоск использовала максимально натуральный макияж.

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