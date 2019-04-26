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    Американский дизайнер создал пантеон современных богов

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    Американский дизайнер создал пантеон современных богов
    instagram.com/sebastianstudio

    Себастьян Эрразурис уверен, что технологии оказывают негативное влияние на современное общество

    Поэтому в своих работах он использует их как новый художественный инструмент, чтобы наглядно продемонстрировать эту идею.

    Нью-йоркский дизайнер Себастьян Эрразурис смоделировал и напечатал на 3D-принтере серию скульптур «Начало конца».

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    Американский дизайнер создал пантеон современных богов
    Американский дизайнер создал пантеон современных богов
    Американский дизайнер создал пантеон современных богов
    Американский дизайнер создал пантеон современных богов
    Американский дизайнер создал пантеон современных богов
    Американский дизайнер создал пантеон современных богов
    Американский дизайнер создал пантеон современных богов
    Американский дизайнер создал пантеон современных богов
    Американский дизайнер создал пантеон современных богов
    Американский дизайнер создал пантеон современных богов
    Американский дизайнер создал пантеон современных богов
    instagram.com/sebastianstudio

    В ней он представил пантеон современных богов, которые формируют будущее человечества, — таких как Марк Цукерберг, Илон Маск, Стив Джобс, Джефф Безос и Эдвард Сноуден. Эрразурис говорит, что задумал «Начало конца» как предупреждение: на протяжении пяти лет он следил за влиянием технологий на экономику, геополитику, робототехнику и искусство. Дизайнер считает, что технологические достижения неизбежно изменят все области нашей жизни.

    Джерело: Bird In Flight

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