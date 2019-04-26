Американский дизайнер создал пантеон современных богов



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Себастьян Эрразурис уверен, что технологии оказывают негативное влияние на современное общество

Поэтому в своих работах он использует их как новый художественный инструмент, чтобы наглядно продемонстрировать эту идею.

Нью-йоркский дизайнер Себастьян Эрразурис смоделировал и напечатал на 3D-принтере серию скульптур «Начало конца».

В ней он представил пантеон современных богов, которые формируют будущее человечества, — таких как Марк Цукерберг, Илон Маск, Стив Джобс, Джефф Безос и Эдвард Сноуден. Эрразурис говорит, что задумал «Начало конца» как предупреждение: на протяжении пяти лет он следил за влиянием технологий на экономику, геополитику, робототехнику и искусство. Дизайнер считает, что технологические достижения неизбежно изменят все области нашей жизни.

Джерело: Bird In Flight