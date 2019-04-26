День рождения супруги президента США Мелании Трамп: стильные образы первой леди



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Мелания Трамп segodnya.ua

Сегодня Мелания Трамп празднует день рождения. Любимой женщине президента США исполняется 49 лет

Первая леди США восхищает публику своим безупречным стилем. Каждый выход супруги Дональда Трампа, которая сумела стать модной иконой, заслуживает особого внимания.

Модный триумф Мелании Трамп начался 20 января 2017 года – в день инаугурации Дональда Трампа. Мелания вдохновилась образом другой первой леди США Жаклин Кеннеди. Супруга Трампа предстала в костюме от американского дизайнера Ralph Lauren. Завершением образа стали украшения Tiffany & Co, перчатки и лодочки в тон.

До инаугурации Меланию Трамп много критиковали за выбор нарядов, но благодаря голубой «двойке» Ralph Lauren она мгновенно превратилась в новую икону американского стиля.

С получением статуса первой леди Мелания изменила свой стиль на более классический и женственный. В ее гардеробе появилось много лаконичных платьев и элегантных костюмов. Конечно, не обходилось без промахов — например, ее осудили за туфли на каблуке, в которых она прибыла в пострадавший от урагана Техас.

Но у Мелании Трамп есть способность быстро реабилитироваться: уже на следующий день она появилась на публике в кроссовках.

Излюбленными модными домами, чьи наряды предпочитает Мелания Трамп можно назвать Dolce & Gabbana, Monique Lhuillier, Erdem, Maison Valentino, Carolina Herrera, Balmain.

Именно эти наряды вызывали критику многих обозревателей в связи с немалой их стоимостью. Сюда также можно отнести и сумки Birkin, что Мелания Трамп также предпочитает иным.

И где бы не появлялась Мелания Трамп – ее образ великолепен, ведь прекрасное чувство стиля и прошлое модели позволяют подобрать лучшие наряды для любых мероприятий.





Джерело: segodnya.ua