Участники проекта «Топ-модель по-украински» вышли на подиум в рамках International Young Designers Contest



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Дима Топоринский и Алина Панюта

Дима Топоринский вышел на подиум в женском платье, а Алина Панюта с мешком на голове

На втором Международном конкурсе молодых дизайнеров смешалось все! 15 ярких и талантливых модельеров из 10 стран приехали в Киев, чтобы показать свои коллекции. А семеро «супермоделей» и «топ-моделей по-украински» показывали эту одежду.

В показах приняли участие Дима Сукач, Дима Топоринский, Егор Степаненко, Ваня Кияница, Сережа Гердов и Вова Мацарский (прошел телекастинг, но так и не стал участником, - прим.ред.) из «Топ-модели по-украински» и победительница второго сезона «Супермодели...» Алина Панюта. И если большинство парней уже выступали на показах конкурса в прошлом году, то для Димы Сукача и Алины Панюты этот International Young Designers Contest стал первым.

«Я впервые принимала участие в чем-то подобном в Украине, – рассказала Алина Панюта Новому каналу. – И, честно говоря, была в шоке. Не ожидала, что у нас, несмотря на сложную экономическую ситуацию, может выделяться столько времени и сил на проведение международного конкурса. Круто, что нашим талантливым украинским дизайнерам создают благоприятную среду, чтобы они не уезжали работать за границу, а оставались, развивались здесь и поднимали нашу фешн-индустрию».

На конкурсе Алина приняла участие в показах двух дизайнеров: Петры Кубиковой из Словакии и Миланы Семеновой из Латвии.

«С Миланой мы отлично пообщались, а вот с Петрой, к сожалению, у меня не получилось познакомиться лично, – говорит Панюта. – Буквально за два дня до конкурса она родила ребенка, и одежду в Украину привезла ее сестра. Как раз в минуты, когда она становилась мамой, я снималась в look-буке ее коллекции (смеется). Вещи мне очень понравились. Я вообще за понятную и носибельную моду. Потому что нашим парням из «Топ-модели по-украински» здорово досталось – они представляли очень неординарные коллекции, которые больше походили не на моду, а на современное искусство».

И правда, Дима Сукач, Дима Топоринский, Сергей Гердов, Егор Степаненко и Вова Мацарский на конкурсе представили эксцентричную коллекцию эстонца Карла-Кристофа Ребейна.

«Честно скажу: эти образы были не по мне, но на то мы и модели, чтобы забывать о личных предпочтениях и выкладываться на подиуме на все 100%, – говорит главный брутал второго сезона «Топ-модели по-украински» Егор Степаненко. – У меня был смешной костюмчик, у Сукача и Мацарского – пиджаки с плечами, как в клипе у Канье Веста I love it, а Топоринский вообще выходил на подиум в платье».

«Да, мое шикарное платье оценили все! – с улыбкой говорит Дима Топоринский. – Но, как показала практика, даже юбка не изменит мое «металлическое» выражение лица и не сделает из меня женщину».