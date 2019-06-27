«Ангел» Victoria's Secret Барбара Павлин снялась в пикантном пляжном фотосете



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Барбара Павлин Sports Illustrated Swimsuit

25-летняя венгерская модель продемонстрировала аппетитные формы. Она приняла участие в соблазнительной фотосессии на пляже

Новый «ангел» Victoria’s Secret приковала к себе всеобщее внимание благодаря своим формам. Модель стала героиней знаменитого американского журнала Sports Illustrated Swimsuit. Звезда традиционно позировала на побережье океана, продемонстрировав несколько соблазнительных купальников. На одном из снимков Барбара примерила голографический купальный костюм. На другом звезда позировала в вязаном и разноцветном микробикини. Павлин также показала себя абсолютно обнаженной.

В середине марта Барбара официально стала частью команды Victoria's Secret. В одном из интервью модель призналась, что не могла подумать, что когда-нибудь ее карьера настолько взлетит и она станет «ангелом». Девушка также поблагодарила представителей бренда за возможность стать частью их команды.

Джерело: graziamagazine.ru