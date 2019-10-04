Ани Лорак вернулась в Украину (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/anilorak

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, приехала в Киев

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

О приезде Лорак в Украину долгое время было неизвестно. Певица опубликовала несколько снимков — на фоне трамвая на Подоле, а также фото со своей близкой подругой Дианой Шварц.

«Любимый Киев. Прекрасный Подол. И моя Диана», — написала Лорак.

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию певицы. Многие обрадовались, что она вернулась на родину.

Однако другие отметили, что Лорак нечего делать в Украине.

Ани Лорак постоянно подвергается критике за то, что продолжает выступать в России даже после начала боевых действий в Донбассе и аннексии Крыма. Ее позицию считают антиукраинской. Лорак регулярно получает различные российские музыкальные награды.

Из-за ее выступлений в Украине несколько раз происходили конфликты. Так, 3 августа 2014 года протестовавшие подрались с полицией у одесского клуба «Ибица».

А 26 ноября 2014 года в Киеве члены «Свободы» устроили коридор позора зрителям, пришедшим на концерт Лорак в зал дворца «Украина».

Интересно, что недавно в Украину вернулась и Таисия Повалий, которая также долгое время выступает в России.

Джерело: fakty.ua