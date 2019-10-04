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    Фото

    Ани Лорак вернулась в Украину (фото)

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    Ани Лорак вернулась в Украину (фото)
    instagram.com/anilorak

    Популярная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, приехала в Киев

    Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. 

    О приезде Лорак в Украину долгое время было неизвестно. Певица опубликовала несколько снимков — на фоне трамвая на Подоле, а также фото со своей близкой подругой Дианой Шварц.

    «Любимый Киев. Прекрасный Подол. И моя Диана», — написала Лорак.

    Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию певицы. Многие обрадовались, что она вернулась на родину.

    Однако другие отметили, что Лорак нечего делать в Украине.

    Ани Лорак постоянно подвергается критике за то, что продолжает выступать в России даже после начала боевых действий в Донбассе и аннексии Крыма. Ее позицию считают антиукраинской. Лорак регулярно получает различные российские музыкальные награды.

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    instagram.com/anilorak
    instagram.com/anilorak

    Из-за ее выступлений в Украине несколько раз происходили конфликты. Так, 3 августа 2014 года протестовавшие подрались с полицией у одесского клуба «Ибица». 

    А 26 ноября 2014 года в Киеве члены «Свободы» устроили коридор позора зрителям, пришедшим на концерт Лорак в зал дворца «Украина». 

    Интересно, что недавно в Украину вернулась и Таисия Повалий, которая также долгое время выступает в России.

    Джерело: fakty.ua

    фотография Киев Ани Лорак певица Украина Instagram концерт
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