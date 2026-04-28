Польща звільнила російського археолога, якого мала екстрадувати до України

Між Польщею та Білоруссю відбувся обмін в’язнями за принципом «п’ять на п’ять»

Російського археолога Олександра Бутягіна було звільнено з польської в’язниці у межах обміну ув'язненими між Польщею та Білоруссю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польські ЗМІ.

Варшава та Мінськ провели обмін вʼязнями у форматі «п’ять на п’ять». «Один з людей, яких ми обміняли, – це російський історик, який перебував у процесі видачі Україні», – заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Зокрема, Білорусь звільнила журналіста Анджея Почобута, засудженого режимом Лукашенка до восьми років колонії посиленого режиму. Він – один із лідерів незалежної Спілки поляків Білорусі. Суд Гродно у лютому 2023 року засудив його до восьми років колонії посиленого режиму за «розпалювання ворожнечі за національною ознакою». Приводом стала стаття Почобута про напад СРСР на Польщу у 1939 році.

Белта повідомляє, що переговори з цього питання розпочалися у вересні 2025 року за участю самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. До переговорів було залучено спецслужби ще семи країн.

Бутягіна, а також дружину російського військовослужбовця було обміняно на двох штатних офіцерів молдавської спецслужби.

Нагадаємо, що Україна подала офіційний запит на екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна ще у грудні 2025 року. Чоловік нібито опинився у Польщі проїздом – він їхав із Нідерландів, де раніше проводив серію лекцій. В Україні його підозрюють у незаконному проведенні розкопок на об’єкті культурної спадщини у Керчі в окупованому Криму.

Як повідомлялося, Окружний суд Варшави визнав можливою екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, якого підозрюють у незаконних роботах на території окупованого Криму.

До слова, арешт у Польщі російського археолога Олександра Бутягіна викликав різку реакцію в Росії та серед російської еміграції. В Україні йому офіційно повідомлено про підозру, а також запроваджено санкції, чинні до 2035 року. Бутягін працював у державному музеї «Ермітаж» і неодноразово відвідував тимчасово окупований Крим.