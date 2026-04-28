Польща звільнила російського археолога, якого мала екстрадувати до України

У березні польський суд схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна в Україну
Між Польщею та Білоруссю відбувся обмін в’язнями за принципом «п’ять на п’ять»

Російського археолога Олександра Бутягіна було звільнено з польської в’язниці у межах обміну ув'язненими між Польщею та Білоруссю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польські ЗМІ.

Варшава та Мінськ провели обмін вʼязнями у форматі «п’ять на п’ять». «Один з людей, яких ми обміняли, – це російський історик, який перебував у процесі видачі Україні», – заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Зокрема, Білорусь звільнила журналіста Анджея Почобута, засудженого режимом Лукашенка до восьми років колонії посиленого режиму. Він – один із лідерів незалежної Спілки поляків Білорусі. Суд Гродно у лютому 2023 року засудив його до восьми років колонії посиленого режиму за «розпалювання ворожнечі за національною ознакою». Приводом стала стаття Почобута про напад СРСР на Польщу у 1939 році.

Белта повідомляє, що переговори з цього питання розпочалися у вересні 2025 року за участю самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. До переговорів було залучено спецслужби ще семи країн.

Бутягіна, а також дружину російського військовослужбовця було обміняно на двох штатних офіцерів молдавської спецслужби.

Нагадаємо, що Україна подала офіційний запит на екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна ще у грудні 2025 року. Чоловік нібито опинився у Польщі проїздом – він їхав із Нідерландів, де раніше проводив серію лекцій. В Україні його підозрюють у незаконному проведенні розкопок на об’єкті культурної спадщини у Керчі в окупованому Криму.

Як повідомлялося, Окружний суд Варшави визнав можливою екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, якого підозрюють у незаконних роботах на території окупованого Криму.

До слова, арешт у Польщі російського археолога Олександра Бутягіна викликав різку реакцію в Росії та серед російської еміграції. В Україні йому офіційно повідомлено про підозру, а також запроваджено санкції, чинні до 2035 року. Бутягін працював у державному музеї «Ермітаж» і неодноразово відвідував тимчасово окупований Крим.

Читайте також:

Читайте також

За словами Юлії Юріної, її рідні вірять лише російській пропаганді, а не їй
Відома співачка відверто розповіла про спілкування з родичами з РФ
29 березня, 15:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
2 квiтня, 15:34
В Індії померла слониха, яку росіянка розфарбувала в рожевий колір: активісти б’ють на сполох
В Індії померла слониха, яку росіянка розфарбувала в рожевий колір: активісти б’ють на сполох
2 квiтня, 15:07
Київ передасть інформацію партнерам для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях
Україна вдарила санкціями по росіянах, які поїдуть на Венеційську бієнале
10 квiтня, 10:59
Вісім країн ЄС вимагають закрити Шенгенську зону для російських військовослужбовців
Український дипломат пояснив, чому Євросоюз не поспішає закривати в’їзд російським комбатантам
10 квiтня, 12:09
Показники довіри до Путіна демонструють негативну динаміку
Рейтинг Путіна стрімко падає: соціологи зафіксували найбільше зниження за останні роки
10 квiтня, 13:20
Фіцо знайшов обхідний маршрут до Москви
ЗМІ: Прем'єр Словаччини надумав летіти до Москви
20 квiтня, 21:28
Туск оголосив про партнерство з Україною у сфері дронів
«Армада» дронів разом з Україною. Прем’єр Польщі оголосив про новий проєкт
Вчора, 12:57
Черга у фаст-фуд перетворилася для росіян на непосильну розкіш
Дешевий фаст-фуд став дорогим для росіян
Вчора, 16:43

Політика

Яхта російського олігарха з оточення Путіна пройшла Ормузьку протоку попри блокаду
Яхта російського олігарха з оточення Путіна пройшла Ормузьку протоку попри блокаду
Польща звільнила російського археолога, якого мала екстрадувати до України
Польща звільнила російського археолога, якого мала екстрадувати до України
Шанс на мир був у 2022-му? Президент Естонії назвав фатальну помилку Європи щодо РФ
Шанс на мир був у 2022-му? Президент Естонії назвав фатальну помилку Європи щодо РФ
Племінник Кадирова отримав громадянство Сербії
Племінник Кадирова отримав громадянство Сербії
Чи нападе Росія на НАТО найближчими місяцями? Стубб жорстко відповів на прогноз Туска
Чи нападе Росія на НАТО найближчими місяцями? Стубб жорстко відповів на прогноз Туска
ЄС націлився на локалізацію виробництва: що це означає для України
ЄС націлився на локалізацію виробництва: що це означає для України

Новини

На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27
Масло подешевшало у виробників, але не на полицях магазинів
Сьогодні, 15:55
Чемпіон світу-2018 готовий до сенсаційного повернення у збірну Франції
Сьогодні, 15:26
Окупанти зруйнували історичний центр Маріуполя (фото)
Сьогодні, 15:15
На Львівщині вандали понівечили фігуру Матері Божої (фото)
Сьогодні, 15:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
