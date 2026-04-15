Король Чарльз відвідав сільський магазин алкоголю в Шотландії та «шокував» місцевих мешканців (фото)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
фото: At The Sign Of The Black Faced Sheep/Telegram

Монарх відвідав магазини, куди він ходив у дитинстві під час візитів до Балморалу

Король Великої Британії Чарльз III відвідав сільський магазин алкоголю в Шотландії та здивував місцевих мешканців своїм неочікувати візитом. Монарха помітили в магазині 14 квітня. Про це пише «Главком» із посиланням на Hello Magazine.

Чарльз III приїхав до Швейцарії. Під час свого візиту він зайшов до магазину віскі та до газетних кіосків. Неочікувана поява монарха в сільських магазинах здивувала місцевих мешканців.

Як з’ясувалося, король на час візиту гостював в Абойні поблизу Абердина, неподалік від замку Балморал. Там він і відвідав газетний кіоск George Stratchan Limited, проте це незвичайний кіоск, він має королівський ордер. Річ у тім, що король Чарльз ходив до цього магазину ще в дитинстві.

фото: At The Sign Of The Black Faced Sheep/Telegram
фото: At The Sign Of The Black Faced Sheep/Telegram

Зазначається, що король відвідав місцевий бізнес із нагоди його сторіччя. Однак напередодні його візит не розголошувався. Неочікувана поява короля в сільському магазині викликала безліч реакцій у місцевих мешканців.

фото: At The Sign Of The Black Faced Sheep/Telegram
фото: At The Sign Of The Black Faced Sheep/Telegram

Як пише місцева газета, мешканці містечка були «шоковані», коли побачили короля. Водночас монарх під час свого візиту виглядав «радісним». «Усе сталося так швидко. Ми вигулювали собаку, коли почули всі ці сирени. Наступне, що ми раптом дізналися, це те, що чотири поліцейські машини стояли на вулиці Баллатер-роуд. Я був шокований», – розповів один з очевидців.

Нагадаємо, як король Великої Британії Чарльз ІІІ спробував себе у ролі діджея. Монарх показався за діджейським пультом та спробував навіть зіграти на ньому.  Король Чарльз ІІІ відвідав сучасний мистецький простір Aviva Studios, який розташований у Манчестері. Монарх перевірив, як працюють освітні та креативні програми для молоді.

Король Чарльз відвідав сільський магазин алкоголю в Шотландії та «шокував» місцевих мешканців (фото)
Інженер з Парижа виграв картину Пікассо завдяки лотерейному квитку за $100 (відео)
«Моя перша любов – книжка». 100-річна довгожителька з Тернопільщини цитує Шевченка напам’ять та співає
«Його прах поруч зі мною». Симоньян заявила, що досі лягає в ліжко зі своїм покійним чоловіком
«Сумнівів немає». Комаровський поставив діагноз Трампу та назвав головні симптоми хвороби
Літня пара з Черкас розчулила українців зворушливою фотосесією біля сакур (відео)
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
