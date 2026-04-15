Король Чарльз відвідав сільський магазин алкоголю в Шотландії та «шокував» місцевих мешканців (фото)

Монарх відвідав магазини, куди він ходив у дитинстві під час візитів до Балморалу

Король Великої Британії Чарльз III відвідав сільський магазин алкоголю в Шотландії та здивував місцевих мешканців своїм неочікувати візитом. Монарха помітили в магазині 14 квітня. Про це пише «Главком» із посиланням на Hello Magazine.

Чарльз III приїхав до Швейцарії. Під час свого візиту він зайшов до магазину віскі та до газетних кіосків. Неочікувана поява монарха в сільських магазинах здивувала місцевих мешканців.

Як з’ясувалося, король на час візиту гостював в Абойні поблизу Абердина, неподалік від замку Балморал. Там він і відвідав газетний кіоск George Stratchan Limited, проте це незвичайний кіоск, він має королівський ордер. Річ у тім, що король Чарльз ходив до цього магазину ще в дитинстві.

Король Чарльз поспілкувався з мешканцями містечка в Шотландії фото: At The Sign Of The Black Faced Sheep/Telegram

Зазначається, що король відвідав місцевий бізнес із нагоди його сторіччя. Однак напередодні його візит не розголошувався. Неочікувана поява короля в сільському магазині викликала безліч реакцій у місцевих мешканців.

Король Чарльз показався у сільському магазині алкоголю в Шотландії фото: At The Sign Of The Black Faced Sheep/Telegram

Як пише місцева газета, мешканці містечка були «шоковані», коли побачили короля. Водночас монарх під час свого візиту виглядав «радісним». «Усе сталося так швидко. Ми вигулювали собаку, коли почули всі ці сирени. Наступне, що ми раптом дізналися, це те, що чотири поліцейські машини стояли на вулиці Баллатер-роуд. Я був шокований», – розповів один з очевидців.

