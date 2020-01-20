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    Фото

    Австралию накрыли пылевые бури (фото)

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    Австралию накрыли пылевые бури (фото)
    twitter.com/jen_browning

    После бури обрушился град

    Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер, достигавший 1, 07 км/ч, быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих – 94 км/ч.

    Причиной бурь, которые погрузили город в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.

    Кроме того, в результате дождей, которые накрыли часть страны, погибли сотни тысяч рыб. Грозы обрушились на Камден Кэмпбелтаун и Пиктон, а потом переместились в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

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    Австралию накрыли пылевые бури (фото)
    Австралию накрыли пылевые бури (фото)
    Австралию накрыли пылевые бури (фото)

    Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К январю огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации.

    В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек.

    фотография Австралия
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