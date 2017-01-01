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    Беременная Кейт Миддлтон надела старые сапоги и отказалась от каблуков

    Жена принца Уильяма появилась в сапогах, которые носит уже 13 лет
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждёт третьего ребёнка, вчера появилась на светском мероприятии в сапогах на плоской подошве. Пресса обратила внимание на столь нетипичную для неё обувь. Ведь обычно она надевает туфли на каблуке. Также супруга принца Уильяма надела спортивную куртку, тёплый вязанный свитер и чёрные брюки-скинни. В
    • Сьогодні, 10:34
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    Жена принца Уильяма появилась в сапогах, которые носит уже 13 лет

    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждёт третьего ребёнка, вчера появилась на светском мероприятии в сапогах на плоской подошве. Пресса обратила внимание на столь нетипичную для неё обувь. Ведь обычно она надевает туфли на каблуке.

    Также супруга принца Уильяма надела спортивную куртку, тёплый вязанный свитер и чёрные брюки-скинни.

    В таком образе она посетила лондонскую школу Robin Hood Primary School, где вместе с учениками высаживала цветы. Напомним, за день до этого она пришла в Музей подкидышей в Лондоне.

    Сапоги, в которых она пришла в школу, выпущены брендом Penelope Chilvers. Их стоимость составляет $640 (примерно 17 тыс. грн.) Пресса напоминает, что эту обувь она носила ещё в 2004 году, когда встречалась с принцем Уильямом.

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    Беременная Кейт Миддлтон надела старые сапоги и отказалась от каблуков
    Беременная Кейт Миддлтон надела старые сапоги и отказалась от каблуков

    Джерело: Сегодня

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