Беременная Кейт Миддлтон надела старые сапоги и отказалась от каблуков

Жена принца Уильяма появилась в сапогах, которые носит уже 13 лет

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждёт третьего ребёнка, вчера появилась на светском мероприятии в сапогах на плоской подошве. Пресса обратила внимание на столь нетипичную для неё обувь. Ведь обычно она надевает туфли на каблуке. Также супруга принца Уильяма надела спортивную куртку, тёплый вязанный свитер и чёрные брюки-скинни. В



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Жена принца Уильяма появилась в сапогах, которые носит уже 13 лет

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждёт третьего ребёнка, вчера появилась на светском мероприятии в сапогах на плоской подошве. Пресса обратила внимание на столь нетипичную для неё обувь. Ведь обычно она надевает туфли на каблуке.

Также супруга принца Уильяма надела спортивную куртку, тёплый вязанный свитер и чёрные брюки-скинни.

В таком образе она посетила лондонскую школу Robin Hood Primary School, где вместе с учениками высаживала цветы. Напомним, за день до этого она пришла в Музей подкидышей в Лондоне.

Сапоги, в которых она пришла в школу, выпущены брендом Penelope Chilvers. Их стоимость составляет $640 (примерно 17 тыс. грн.) Пресса напоминает, что эту обувь она носила ещё в 2004 году, когда встречалась с принцем Уильямом.

Джерело: Сегодня