Меган Маркл призналась, что принц Гарри в восторге от будущей тещи

27 ноября Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление о помолвке Меган Маркл и принца Гарри. Сразу после объявления влюбленные встретились с фотографами, чтобы сделать первые официальные снимки для СМИ.

После фотоколла последовало долгожданное интервью, в котором Меган Маркл рассказала об отношениях с королевской семьей. [READ_MORE] Как ранее сообщали мировые СМИ, королева Елизавета ІІ была недовольна выбором внука. Меган — актриса, старше Гарри на несколько лет и, к тому же, уже была замужем. Однако принц



Розсилка ВІДПРАВИТИ

27 ноября Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление о помолвке Меган Маркл и принца Гарри. Сразу после объявления влюбленные встретились с фотографами, чтобы сделать первые официальные снимки для СМИ.

После фотоколла последовало долгожданное интервью, в котором Меган Маркл рассказала об отношениях с королевской семьей.

Как ранее сообщали мировые СМИ, королева Елизавета ІІ была недовольна выбором внука. Меган — актриса, старше Гарри на несколько лет и, к тому же, уже была замужем. Однако принц настоял на своем решении, роман продолжился, и Елизавета II все-таки встретилась с Маркл.

«Мы виделись с ней несколько раз. Она невероятная женщина… После знакомства с ней я стала поклонницей собак породы корги», — поделилась Меган с журналисткой.

По словам актрисы, другие члены королевской семьи встретили ее с большим теплом и помогли ей почувствовать себя не просто комфортно, а как дома. Принц Гарри также неоднократно встречался с мамой Меган и признался, что он в восторге от будущей тещи.

Также Гарри считает, что если бы у Меган была возможность встретить принцессу Диану, они бы стали лучшими подругами.

Отметим, что согласно пресс-релизу дворца, свадьба пройдет в мае 2018 года и все расходы на себя берет королевская семья. Также стало известно, что перед тем как выйти замуж за принца Гарри, Меган Маркл поменяет вероисповедание.

Джерело: graziamagazine.ru