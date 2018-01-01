Украинский фотограф сняла беременных сестер Кардашьян

Трогательных снимок восхитил поклонников клана Кардашьян.

Вслед за Кайли Дженнер, которая на днях родила дочку, светская львица Хлое Кардашян совсем скоро впервые станет мамой. Это подтверждает фото, которое появилось в социальной сети Instagram. На нем 33-летняя беременная Хлое позирует вместе с младшей сестрой. Стоит отметить, что снимок был сделан украинским фотографом Сашей Самсоновой,



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wstale.com Сестры Кардашьян

Трогательных снимок восхитил поклонников клана Кардашьян.

Вслед за Кайли Дженнер, которая на днях родила дочку, светская львица Хлое Кардашян совсем скоро впервые станет мамой.

Это подтверждает фото, которое появилось в социальной сети Instagram. На нем 33-летняя беременная Хлое позирует вместе с младшей сестрой.

Стоит отметить, что снимок был сделан украинским фотографом Сашей Самсоновой, которая уже длительное время работает с именитыми сестрами Кардашьян.

Заметим, что это не первая работа Саши Самсоновой с мировыми знаменитостями.

Неделю назад американская певица Pink презентовала чувственный черно-белый видеоклип на композицию Wild Hearts Can't Be Broken, автором которого стала Саша.