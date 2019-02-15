BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
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Розсилка
Живых кукол Барби мы уже видели. Настал черед нового челленжда
Визажист, известный под ником martincantos, преображает кукол Bratz, делая им эффектный макияж. Пользователи сети вдохновились работами этого талантливого мастера и устроили флешмоб. Девушки делают себе такой же макияж, копируя знаменитых кукол.
Участницы челленджа рисуют огромные глаза и клеят длинные ресницы, а свои работы публикуют по хештегом #bratzChallenge. Предлагаем вам взглянуть на самые эффектные преображения.
Напомним, что совсем недавно стало известно о том, что «одесская Барби» Валерия Лукьянова устала от своего кукольного образа и решила стать обычной девушкой. Удалось ли ей это - смотрите здесь.
Джерело: twizz.ru