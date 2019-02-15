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    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц

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    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц

    Живых кукол Барби мы уже видели. Настал черед нового челленжда

    Визажист, известный под ником martincantos, преображает кукол Bratz, делая им эффектный макияж. Пользователи сети вдохновились работами этого талантливого мастера и устроили флешмоб. Девушки делают себе такой же макияж, копируя знаменитых кукол.

    Участницы челленджа рисуют огромные глаза и клеят длинные ресницы, а свои работы публикуют по хештегом #bratzChallenge. Предлагаем вам взглянуть на самые эффектные преображения.

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    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц
    BratzChallenge: Девушки нанесли макияж в стиле кукол Братц

    Напомним, что совсем недавно стало известно о том, что «одесская Барби» Валерия Лукьянова устала от своего кукольного образа и решила стать обычной девушкой. Удалось ли ей это - смотрите здесь.

    Джерело: twizz.ru

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