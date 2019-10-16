Что постит в своем Instagram самая популярная порноактриса мира (фото)
Лана Роудс стала победительницей ежегодной порнопремии Pornhub в 2019 году
На ежегодной порнопремии Pornhub в 2019 году самой популярной порноактрисой признали Лану Роудс (Lana Rhoades).
«Вау, я выиграла в самой популярной номинации Pornhub! В старшей школе я была самой непопулярной… У меня было ноль друзей. Теперь у меня более 5 миллионов друзей в Instagram, спасибо за поддержку, ребята!», - сказала Лана.
23-летняя Лана Роудс ( настоящее имя Амара Мейпл) – американка, она имеет чешско-словенские корни.
Стоит отметить, что Амара родилась в религиозной семье. В 17 лет уехала из дома, стала работать официанткой, а вскоре и стриптизершей.
Дебютировала в порноиндустрии в апреле 2016 года в возрасте 19 лет.
Девушка активно ведет свой аккаунт в Instagram, где делится соблазнительными и дерзкими снимками с поклонниками.
Джерело: uaportal.com