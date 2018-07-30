Чувственные картины 18-летней художницы, которые ценители со всего мира готовы приобрести за безумные деньги



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Работы 18-летней художницы никого не оставляют равнодушным

Ей всего лишь восемнадцать лет, а она уже во всю продаёт свои картины ценителям тонкого искусства, поговаривая о том, что художник непосредственно должен контактировать с коллекционером, ведь только так последний способен понять его работы на более глубоком уровне. Так ли это на самом деле для большинства остаётся загадкой. Но вот оценить творчество молодой и перспективной Димитры Милан (Dimitra Milan) способен каждый зритель, чей взгляд прикован к сочным изображениям с чувственными женскими образами.

Чувственные, нежные и проникновенные женские образы, овеянные романтическим настроением, томно взирают на мир с волнительных картин молодой художницы, которая не просто смешивает краски, превращая их в изобилие цвета, плавных линий и дерзких мазков, а в настоящую жизнь, полную чувств, переживаний и нескончаемого потока незримой энергии, рвущейся наружу с полотен. Её работы мало кого оставляют равнодушным, вызывая самые разнообразные эмоции от восхищения до нескрываемого интереса и любопытства, в попытках разгадать, а как же столь юной особе удаётся создавать взрослые не по годам произведения искусства, где переплетается страсть, интрига, любовь и безобидное желание обнять того, кто находится рядом.

Она пишет удивительные истории об отношениях между людьми, а так же рассказывает о том, что человек постоянно взаимодействует с окружающей средой и животными, которые, так или иначе, становятся неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Есть что-то таинственное и загадочное в её работах, но это не лишает их ощущения реальности, приближённой к той, в которой мы живём. Это как красивая сказка, без которой сложно представить своё существование. Она есть в обыденных, ничем непримечательных, но прекрасных вещах, которые преследуют человека на протяжении всей жизни. Правда, с возрастом не все её замечают, ссылаясь на то, что нет времени вертеть головой по сторонам. Чего не скажешь о Димитре, которая, продолжая находить красоту в мелочах делится ею со зрителем посредством своих картин.









Джерело: Культурология