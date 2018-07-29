Иллюстратор из Индонезии превращает незнакомцев в аниме-персонажей



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@rudi10297

Художник Руди впечатляет зарисовками людей, заново представленных как персонажи в стиле аниме

Каждый человек является звездой своей собственной истории, оторая называется жизнь, и один иллюстратор показывает людям, как бы они выглядели, если бы их история была помещена на страницы комикса.

Индонезийский художник Руди благодаря своим впечатляющим рисункам людей, которых он преображает в аниме-персонажей, смог собрать на своих аккаунтах в Instagram @rudi10297 и @rudi1097 в общей сложности более 47 тыс. последователей.

Детальные карикатуры изображают женщин, мужчин, пар, детей и даже кошек в повседневных позах. Некоторые из выбранных фотографий включают реквизит или подробный фон, все из которых включены в чертежи точно так, как они появляются.

Выбор Руди разнообразен, и часть его илюстраций сделана черно-белым с затенением, а другие изображения яркие и разрываются с цветом.

Глядя на некоторые рисунки карандашом удивляешся мастерству и технике работы художника. Конечно, большую часть креативности работы определяет талант, но без систематической работы его не раскрыть в полной мере.

Техника рисования карандашом, с одной стороны, проста до безобразия. Но только в процессе обучения понимаешь, сколько тонкостей и нюансов нужно учесть. Если хотите выполнить весь рисунок карандашом, то помимо техники рисунка вам нужно уметь штриховать.

Джерело: boredpanda.com