Депутат «Слуги народа» Роман Грищук впервые стал папой



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instagram.com/grishchuk

Аня Гресь и Роман Грищук впервые стали родителями

Модель и актриса студии «Мамахохотала» Анна Гресь родила сына Роману Грищуку, руководителю студии «Мамахохотала» и новоиспеченному депутату.

Сын Гресь и Грищука весит 4,270 кг, а его рост — 54 сантиметра. Мальчик появился на свет в киевском роддоме.

На своей странице в Instagram счастливый отец уже успел поделиться первой фотографией с новорожденным малышом.

В Instagram-сторис Гресь рассказала, каким был ее день перед родами.

«Днем сделала маникюр и педикюр, потом зашла в строительный магазин, начались схватки, врач сказал ехать в роддом, а у меня в машине мусор на переработку, заехала сдала мусор по дороге, потом встала в пробку и даже со схватками не выезжала на полосу общественного транспорта (и вот мне было интересно, куда же так спешат те люди, которые ехали по ней?) В общем, как дела? Родила) 4270, 54 см, 19:19, пацан».

Имя сыночка Грищук и Гресь не разглашают. Хотя до родов они даже попросили друзей и подписчиков предложить свои варианты.

«19:19, 30 жовтня 2019», – кратко подписал снимок Роман Грищук.





Джерело: Табло ID