Алла Костромичева рассказала, чему учит девушек во время съемок проекта «Топ-модель по-украински»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алла Костромичева

Известная модель и телеведущая поделилась личными переживаниями и важными моментами со съемок нового сезона проекта

Второй месяц творческая команда проекта «Топ-модель по-украински» трудится над созданием нового сезона. Прошли первые отборы, первые «Последние шансы», ушли первые участницы. И ведущая реалити Алла Костромичева решила поделиться своими мыслями о новом сезоне.

«От слов «Камера – разгон, звук – разгон» у меня всегда мурашки по коже, – говорит ведущая Нового канала. – И сколько бы раз они не звучали, это чувство никогда не пройдет. Каждая съемка – это маленькая жизнь, а творчество никогда не приедается, особенно когда тебя поддерживает такая крутая команда талантливых людей. Да, не все бывает идеально, и иногда грустно, когда ты всю себя отдаешь без благодарности в ответ. Но я верю, что с каждой съемкой я учу наших участниц чему-то новому, и они становятся более профессиональными, сильными и самостоятельными. И верю, что если не от них, то от Вселенной это ко мне обязательно вернется».

Кроме мастер-классов по дефиле и фотопозированию Алла делится с участницами (а в этом году сезон «Топ-модели по-украински» исключительно женский) опытом.

«В этом сезоне для меня отборы – особенные, – говорит Алла. – Хочу как можно большему научить наших девушек. Мы с участницами много общаемся и ищем причины их провалов и недоработок. Для кого-то это слишком большой страх выйти из зоны комфорта или показаться нелепой. Для кого-то неуверенность, стереотипы, навязанные обществом, или моя любимая причина: «А что соседи подумают?» Я выяснила, что мои недоработки связаны с распылением на многозадачность. Кажется, что я супервумен и могу делать сто дел одновременно, но нет. Поэтому учусь расставлять приоритеты».