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    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)

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    <p>Звезда сериала &laquo;Великолепный век&raquo; Мерьем Узерли</p> <div></div> - Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)

    Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Телезвезда заявила, что никогда не делала пластических операций и не меняла форму подбородка

    36-летняя актриса Мерьем Узерли стала популярной после роли Хюррем-султан в историческом сериале «Великолепный век». Поклонники полюбили актрису - в том числе и за ее живую мимику. Однако в последнее время лицо Мерьем изменилось. Узерли призналась, что прибегала к помощи уколов красоты - знаменитость считала, что черты ее лица неидеальны.

    «Когда у меня был период неуверенности в себе, я колола ботокс, но перестаралась. С тех пор уже длительное время я уже ничего не делаю со своим лицом», - отметила Мерьем в интервью для турецкого канала D.

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    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    Перестаралась: звезда «Великолепного века» рассказала о неудачном опыте с уколами красоты (фото)
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Актриса заявила, что никогда не делала пластических операций и не меняла форму подбородка. Однако она довольно часто бывает на приеме у профильного специалиста. «Я действительно регулярно приезжаю к пластическому хирургу, но только для того, чтобы нанести особый крем, который очень подходит коже моего лица», - пояснила знаменитость, но поклонники так и не смогли до конца поверить в ее слова.

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