Дженнифер Энистон появилась в Instagram: что постит звезда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Энистон отметила, что с появлением в соцсетях она сможет оценить, как звезды общаются со своими фанатами

Американская актриса Дженнифер Энистон только сейчас решила присоединиться к социальным сетям и завела себе аккаунт в Instagram.

В своем первом посте Энистон опубликовала снимок, на котором позирует с коллегами по сериалу «Друзья»: 55-летней Кортни Кокс, 56-летней Лизой Кудроу, 52-летним Мэттом Лебланом, 50-летним Мэттью Перри и 52-летним Дэвидом Швиммером.

instagram.com/jenniferaniston

Селфи было сделано во время дружеской встречи звезд популярного ситкома. За 16 часов снимок собрал почти 8 миллионов лайков. Сама страница Энистон за это время уже собрала 6,2 миллиона подписчиков.

Поклонники актрисы, которые сразу же захотели на нее подписаться, отмечали, что у Instagram даже возникли некоторые проблемы из-за такого наплыва.

Актриса не уточнила, когда сделала фото с «Друзьями», но рассказала, что это было дома у Кортни Кокс.

«Швиммер был в городе, и у нас всех было время, поэтому мы собрались вместе. Боже, мы так сильно смеялись», - сказала она.





Джерело: vogue.ua