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    Дженнифер Энистон появилась в Instagram: что постит звезда

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    Дженнифер Энистон появилась в Instagram: что постит звезда
    vogue.ua

    Энистон отметила, что с появлением в соцсетях она сможет оценить, как звезды общаются со своими фанатами

    Американская актриса Дженнифер Энистон только сейчас решила присоединиться к социальным сетям и завела себе аккаунт в Instagram.  

    В своем первом посте Энистон опубликовала снимок, на котором позирует с коллегами по сериалу «Друзья»: 55-летней Кортни Кокс, 56-летней Лизой Кудроу, 52-летним Мэттом Лебланом, 50-летним Мэттью Перри и 52-летним Дэвидом Швиммером. 

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    instagram.com/jenniferaniston

    Селфи было сделано во время дружеской встречи звезд популярного ситкома. За 16 часов снимок собрал почти 8 миллионов лайков. Сама страница Энистон за это время уже собрала 6,2 миллиона подписчиков. 

    Поклонники актрисы, которые сразу же захотели на нее подписаться, отмечали, что у Instagram даже возникли некоторые проблемы из-за такого наплыва.  

    Актриса не уточнила, когда сделала фото с «Друзьями», но рассказала, что это было дома у Кортни Кокс. 

    «Швиммер был в городе, и у нас всех было время, поэтому мы собрались вместе. Боже, мы так сильно смеялись», - сказала она.


    Джерело: vogue.ua

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