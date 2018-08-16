Экстремальный отдых: Курорт, где можно искупаться с пантерой и ягуаром в океане



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На маленьком острове Роатан в Гондурасе расположился необычный курорт Little French Key

Хотя сам курорт и отели вполне стандартные, но вот предлагаемые гостям развлечения найти в другом месте непросто.

Как оказалось, рядом находится реабилитационный центр для диких животных, с которыми гости курорта могут поплавать в океане.

Самыми популярными животными, с которыми охотно купаются отдыхающие стали пантера и ягуар.

Конечно, глядя на снимки с хищниками, наверное, каждый из нас захотел бы взять путевку в Гондурас и испытать на себе невероятные ощущения от объятий этих милых пушистиков. Правда?

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Джерело: Super Cool Pics