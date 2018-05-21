Украинская косплеерша покорила сеть соблазнительными снимками

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@katie_kosova

Одна из самых нашумевших фотосессий Кати — в роли Харли Квинн

Катя Косово была обычной скромной девушкой из Новой Каховки, пока не переехала в Южную Корею, где стала называть себя «Кэти» и раскрыла свой модельный потенциал.

Блондинка стала сниматься в модных фотосессиях и по совместительству наряжаться в персонажей популярных фильмов. Теперь она может за считанные минуты превратиться в Харли Квинн, Дейенерис Таргариен или иную киногероиню.

Кстати, косплей Кати Косовой на Харли Квинн всеми знатоками косплея признан лучшим косплеем на Харли из вселенной DC Comics. Облик Кати настолько соответствует образу героини, что большего желать просто невозможно. Эти фото мгновенно разлетелись по всему миру, их опубликовали на всех сайтах, посвященных тематике комиксов, а фанаты до сих пор обсуждают невероятное сходство Кати с любимым персонажем.

Костюм для для этого косплея был куплен в спешке в китайском онлайн магазине. А главным инициатором в этом деле была подруга Кати, которая профессионально занимается фотографией. Так уж совпало, что, когда они были в Китае на Хэллоуин, как раз вышел новый трейлер «Отряда самоубийц». После этого трейлера, подруга и предложила Екатерине образ очаровательной злодейки.

В своем аккаунте Катя публикует и реальные фото, на которых поражает естественной красотой и эффектным телом, а на других - показывает весь талант перевоплощения.

С первого взгляда трудно определиться, в чем она выглядит привлекательнее - в эротическом белье или в образе киногероя.

Джерело: telegraf.com.ua