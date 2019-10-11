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    Елена Зеленская озвучила две японские сказки для маленьких украинцев

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    Елена Зеленская озвучила две японские сказки для маленьких украинцев
    instagram.com/olenazelenska_official

    Елена Зеленская присоединилась к важной волонтерской инициативе и приняла участие в озвученных сказок для детей с недостатками зрения

     Жена Владимира Зеленского озвучила две японские сказки: «Момотаро» и «Две лягушки». Об этом первая леди написала в своем Instagram-аккаунте.

    «Уже в течение четырех лет в рамках инициативы #Книгищоговорять волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. Сегодня я также присоединилась к проекту и озвучила две японские сказки: «Момотаро» и «Две лягушки». Около 60-80% детей в Украине имеют особенности зрения. Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и слепые дети осваивали школьную литературу и чувствовали себя включенными в образовательный процесс», - сказала Елена Зеленская.

    Первая леди поблагодарила основателей проекта, волонтеров и всех, кто принимал участие в озвучке.

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    instagram.com/olenazelenska_official
    instagram.com/olenazelenska_official

    Также Зеленская обратилась к людям, которые умеют монтировать, редактировать аудио, музыкально оформлять сказки или озвучивать произведения, с призывом присоединяться к проекту.

    «Ваша помощь очень важна», - резюмировала она.

    Джерело: rbc.ua

    фотография первая леди
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