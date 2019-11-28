Елена Зеленская показала атмосферные рождественские фото

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Елена Зеленская в Таллине

Первая леди поделилась с украинцами праздничным рождественским настроением

Елена Зеленская опубликовала яркие фотографии из Таллина. Снимки появились в Instagram-stories первой леди.

«А тут уже дух Рождества», - подписала Елена одну из фотографий.

На снимках первая леди изображена в элегантном белом пальто на фоне старого города в Таллине. Супруга президента выбрала деловой, белоснежный образ, в котором она прекрасно смотрится в европейском городе.

На ней было шерстяное пальто от украинского бренда Lake Studio. Эту марку одежды создали в 2014 году дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь.

Пальто можно купить за 20 875 гривен.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский в Эстонии пробыли всего один день. Зеленские встретились с президентом страны - Керсти Кальюлайд.

Также в Таллине первая леди Украины посетила самый старый, но при этом очень современный роддом Эстонии - Восточно-Таллиннской центральной больницы.