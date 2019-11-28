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    Фото

    Елена Зеленская показала атмосферные рождественские фото

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    Елена Зеленская показала атмосферные рождественские фото
    Елена Зеленская в Таллине

    Первая леди поделилась с украинцами праздничным рождественским настроением

    Елена Зеленская опубликовала яркие фотографии из Таллина. Снимки появились в Instagram-stories первой леди.

    «А тут уже дух Рождества», - подписала Елена одну из фотографий.

    На снимках первая леди изображена в элегантном белом пальто на фоне старого города в Таллине. Супруга президента выбрала деловой, белоснежный образ, в котором она прекрасно смотрится в европейском городе.

    На ней было шерстяное пальто от украинского бренда Lake Studio. Эту марку одежды создали в 2014 году дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь.

    Пальто можно купить за 20 875 гривен. 

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    instagram.com/olenazelenska_official
    instagram.com/olenazelenska_official
    instagram.com/olenazelenska_official

    Елена Зеленская и Владимир Зеленский в Эстонии пробыли всего один день. Зеленские встретились с президентом страны - Керсти Кальюлайд.

    Также в Таллине первая леди Украины посетила самый старый, но при этом очень современный роддом Эстонии - Восточно-Таллиннской центральной больницы.

    Владимир Зеленский роддом первая леди Елена Зеленская
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