Обнаженная звезда «Спасателей Малибу» облилась краской для борьбы с работорговцами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американская актриса и модель Донна Д’Эррико приняла участие в благотворительной акции instagram.com/donnaderrico/

Блондинка позировала без одежды, чтобы привлечь внимание к важной проблеме общества.

Звезде сериала «Спасатели Малибу» Донне Д’Эррико 51 год, но блондинка все также привлекательна и сексуальна, как в лихие 80-е. Актриса снялась полностью обнаженной. Ее тело покрывала красная краска — фирменный цвет «Спасателей Малибу». Донна разделась для благой цели. Она стала звездой акции «Раскрашенная принцесса», направленной на борьбу с рабством во всем мире. В проекте также приняли участие другие известные модели. Автором съемки стал американский фотограф Ник Саглимбени.

Все вырученные от продажи постеров с обнаженными красавицами деньги пойдут в фонды, борющиеся с торговлей людьми. «Деньги будут потрачены на спасение, образование и возвращение выживших к независимой жизни», — написала в Instagram звезда.