Фотограф и визажист превратили обычных людей в точные копии знаменитостей

Обычные люди перевоплотились в культовых персонажей на один день

Фешн-фотограф Этьен Клотис в 2016 году начал работу над необычным проектом, для осуществления которого он пригласил в свою команду талантливого модельера Люси Вервелль и визажиста Джориса Суриса. Вместе с ними он начал подробно изучать биографию и все особенности каждой знаменитости, чтобы с точностью воссоздать художественных и исторических



Розсилка ВІДПРАВИТИ

exposition-iconic.com/gallerie

Обычные люди перевоплотились в культовых персонажей на один день

Фешн-фотограф Этьен Клотис в 2016 году начал работу над необычным проектом, для осуществления которого он пригласил в свою команду талантливого модельера Люси Вервелль и визажиста Джориса Суриса.

Вместе с ними он начал подробно изучать биографию и все особенности каждой знаменитости, чтобы с точностью воссоздать художественных и исторических личностей. В результате получился необычный фотопроект под названием Iconic.

Смотрите также: Японский художник превратил известных персонажей мультфильмов в героев постапокалиптического мира



