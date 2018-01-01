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    Фотограф и визажист превратили обычных людей в точные копии знаменитостей

    Обычные люди перевоплотились в культовых персонажей на один день
    Фешн-фотограф Этьен Клотис в 2016 году начал работу над необычным проектом, для осуществления которого он пригласил в свою команду талантливого модельера Люси Вервелль и визажиста Джориса Суриса. Вместе с ними он начал подробно изучать биографию и все особенности каждой знаменитости, чтобы с точностью воссоздать художественных и исторических
    • Сьогодні, 08:17
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    exposition-iconic.com/gallerie

    Обычные люди перевоплотились в культовых персонажей на один день

    Фешн-фотограф Этьен Клотис в 2016 году начал работу над необычным проектом, для осуществления которого он пригласил в свою команду талантливого модельера Люси Вервелль и визажиста Джориса Суриса.

    Вместе с ними он начал подробно изучать биографию и все особенности каждой знаменитости, чтобы с точностью воссоздать художественных и исторических личностей. В результате получился необычный фотопроект под названием Iconic

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    Альберт Эйнштейн
    Пабло Пикассо
    Коко Шанель
    Чарли Чаплин
    Марлен Дитрих
    Сальвадор Дали
    Фрида Кало
    Мерлин Монро
    Одри Хепберн
    Жаклин Кеннеди
    Элвис Пресли
    Мохаммед Али
    Катрин Денев
    Боб Марли
    Шер
    Queen
    Дэвид Бои
    Оливия Ньютон и Джон Траволта
    Твигги
    Стив Джобс
    Кэрри Фишер
    Майкл Джексон
    Мадонна
    Уитни Хьюстон
    Курт Кобейн
    Дита фон Тиз
    Наполеон Бонапарт
    exposition-iconic.com/gallerie

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