Фотограф и визажист превратили обычных людей в точные копии знаменитостей
- Сьогодні, 08:17
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exposition-iconic.com/gallerie
Обычные люди перевоплотились в культовых персонажей на один день
Фешн-фотограф Этьен Клотис в 2016 году начал работу над необычным проектом, для осуществления которого он пригласил в свою команду талантливого модельера Люси Вервелль и визажиста Джориса Суриса.
Вместе с ними он начал подробно изучать биографию и все особенности каждой знаменитости, чтобы с точностью воссоздать художественных и исторических личностей. В результате получился необычный фотопроект под названием Iconic.
exposition-iconic.com/gallerie
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