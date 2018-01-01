Опубликованы снимки победителей престижного фотоконкурса Outdoor Photographer of the Year

Подведены итоги конкурса Outdoor Photographer of the Year

В седьмой раз прошёл фотоконкурс Outdoor Photographer of the Year и судьи уже определили победителей во всех категориях. Этот конкурс привлекает работы фотографов, увлечённых фотографированием дикой природы, а также пейзажной, подводной, воздушной и макросъёмкой. Главного победителя объявят 17 марта, а с лучшими



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Подведены итоги конкурса Outdoor Photographer of the Year

В седьмой раз прошёл фотоконкурс Outdoor Photographer of the Year и судьи уже определили победителей во всех категориях.

Этот конкурс привлекает работы фотографов, увлечённых фотографированием дикой природы, а также пейзажной, подводной, воздушной и макросъёмкой. Главного победителя объявят 17 марта, а с лучшими работами 2017 года из разных категорий уже предлагаем ознакомиться.

Джерело: cameralabs.org