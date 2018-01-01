Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа

Будучи истинным ценителем женской красоты, фотограф Жан-Франсуа Жонвиль на протяжении долгих лет снимал девушек

Героини его работ выглядят настолько естественно, что складывается впечатление, будто все они волей случая попали в объектив маэстро, навеки застыв на чёрно-белых снимках. Томные, нежные, чувственные, а местами и вовсе застигнутые врасплох – очаровательные красотки, соблазнительно взирая на мир, похищают сердца, мало кого оставляя



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Будучи истинным ценителем женской красоты, фотограф Жан-Франсуа Жонвиль на протяжении долгих лет снимал девушек

Героини его работ выглядят настолько естественно, что складывается впечатление, будто все они волей случая попали в объектив маэстро, навеки застыв на чёрно-белых снимках. Томные, нежные, чувственные, а местами и вовсе застигнутые врасплох – очаровательные красотки, соблазнительно взирая на мир, похищают сердца, мало кого оставляя равнодушным.

За долгие годы любимой работы Жан-Франсуа научился снимать девушек так, что обнажённым выглядит не только тело, а и душа, источающая лёгкую ненавязчивую сексуальность.

Каждая из них – олицетворение той самой естественной красоты, о которой поётся в песнях и читается в стихах. Именно поэтому созданные им фотографии с лёгкостью можно назвать монохромными пикантными подробностями, в которых на удивление нет ни пошлости, ни вульгарности, ни выставленных на показ тел и постоновочно-откровенных поз с наигранными взглядами и натянутыми улыбками.

Джерело: Культурология