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    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа

    Будучи истинным ценителем женской красоты, фотограф Жан-Франсуа Жонвиль на протяжении долгих лет снимал девушек
     Героини его работ выглядят настолько естественно, что складывается впечатление, будто все они волей случая попали в объектив маэстро, навеки застыв на чёрно-белых снимках. Томные, нежные, чувственные, а местами и вовсе застигнутые врасплох – очаровательные красотки, соблазнительно взирая на мир, похищают сердца, мало кого оставляя
    • Сьогодні, 07:23
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    Будучи истинным ценителем женской красоты, фотограф Жан-Франсуа Жонвиль на протяжении долгих лет снимал девушек

     Героини его работ выглядят настолько естественно, что складывается впечатление, будто все они волей случая попали в объектив маэстро, навеки застыв на чёрно-белых снимках. Томные, нежные, чувственные, а местами и вовсе застигнутые врасплох – очаровательные красотки, соблазнительно взирая на мир, похищают сердца, мало кого оставляя равнодушным.
    За долгие годы любимой работы Жан-Франсуа научился снимать девушек так, что обнажённым выглядит не только тело, а и душа, источающая лёгкую ненавязчивую сексуальность.

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    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа
    Интимный взгляд на женскую красоту в черно-белых снимках французского фотографа

    Каждая из них – олицетворение той самой естественной красоты, о которой поётся в песнях и читается в стихах. Именно поэтому созданные им фотографии с лёгкостью можно назвать монохромными пикантными подробностями, в которых на удивление нет ни пошлости, ни вульгарности, ни выставленных на показ тел и постоновочно-откровенных поз с наигранными взглядами и натянутыми улыбками.

    Джерело: Культурология

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