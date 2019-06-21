Фотограф показал красоту йоги в разных уголках нашего мира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф Алексей Уинд русский по происхождению, но уже 7 лет проживает в США

Год назад он отправился в кругосветное путешествие, в котором осуществил свой увлекательный фотопроект под названием «Йога и город». Алексей посетил 28 стран, в которых фотографировал людей, практикующих йогу. Многие кадры были сделаны на фоне знаменитых достопримечательностей в самом центре города и в самых невообразимых позах.

Своим проектом Алексей хотел донести до людей то, как важно остановиться и найти гармонию в этой нашей суетливой жизни. Все мы куда-то спешим и забываем про себя, а иногда даже теряемся среди толпы. Йога – это прекрасный способ сосредоточиться на себе и своих эмоциях. Предлагаем вам взглянуть на красивейшие фотографии Алексея, тем более, что именно сегодня весь мир отмечает День йоги.

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Джерело: twizz.ru