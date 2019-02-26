Фотограф показал суперснимок Луны, созданный на основе 50 тысяч кадров в сверхвысоком разрешении



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эндрю МакКарти

Невероятный снимок принадлежит калифорнийскому астрофотографу Эндрю МакКарти

«Я сделал почти 50 000 снимков ночного неба, чтобы создать 81-мегапиксельное изображение Луны». Речь идет о фотографии, сделанной 19 февраля, в ночь последнего Суперлуния этого года, когда Луна находилась на минимальном расстоянии от нашей планеты. Именно тогда калифорнийский астрофотограф Эндрю МакКарти и сделал этот уникальный снимок.

Посмотрите на эту невероятную фотографию Луны. Можно подумать, что снимок сделан с помощью ультрасовременного (и дорогого) оборудования. На самом деле энтузиаст астрофотографии Эндрю МакКарти снимал Суперлуние с помощью двух камер: беззеркальной камеры Sony А7 II и ZWO ASI224MC (астрокамеры стоимостью 250 долларов).

«Освещенная сторона Луны была обработана с помощью 25 фрагментов, которые были сшиты вместе в Photoshop», – рассказывает фотограф. В каждый такой фрагмент вошли лучшие снимки, отобранные из 2000 изображений, снятых с помощью ZWO. Звезды и темная часть Луны были сфотографированы с помощью Sony a7 Темная сторона Луны, по словам астрофотографа, – это около 13 фрагментов, каждый из которых состоит примерно из 50 изображений. Стеки были смешаны с помощью AutoStakkert, а затем МакКарти обратился к Photoshop, чтобы обработать и сшить этот огромный исходный матеиал в единое изображение.

«Длительный процесс селективного маскирования, растяжения гистограммы и корректировки контраста были необходимы, чтобы получить желаемый результат», – говорит энтузиаст искусства астрофотографии.

Джерело: cameralabs.org