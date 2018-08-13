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    Фото

    Гламурные красотки 1930-х: Ретро-портреты очаровательных голливудских актрис

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    Гламурные красотки 1930-х: Ретро-портреты очаровательных голливудских актрис

    Эльмер Фрайер – известный фотограф, имя которого неразрывно связано с Голливудом

    Он начал работать в 1924 году, через 5 лет возглавил фотостудию корпорации Warner Brothers и First National. А в историю он вошёл, благодаря портретам голливудских красоток.

    Долорес-дель-Рио, Кей Фрэнсис, Барбара Стэнвик, Бетт Дэвис, Джеймс Кэгни, Эррол Флинн, Джордж Брент – все эти звёзды позировали перед его камерой, а его монохромные фотографии выгодно отличает от других особый стиль – элегантное затенение арт-деко.

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    Элеонора и Карла Гутерлейн
    Эвалин Кнапп
    Джинджер Роджерс
    Жаклин Аллен
    Джин Морган
    Джоан Блонделл
    Кей Фрэнсис
    Лили Дамита
    Лоретта Янг
    Луиза Брукс
    Мариан Марш
    Мэрион Дэвис
    Мэри Астор
    Мирна Лой
    Оливия Де Хэвилленд
    Патрисия Эллис
    Филлис Крейн
    Полли Уолтерс
    Руби Килер
    Шейла Терри
    Тельма Тодд
    Адриенна Дор
    Элис Уайт
    Анита Луиз
    Энн Дворак
    Энн Хардинг
    Энн Шеридан
    Барбара Стэнвик
    Биби Даниелс
    Бернис Клэр

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    Джерело: Культурология

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