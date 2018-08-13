Гламурные красотки 1930-х: Ретро-портреты очаровательных голливудских актрис



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Эльмер Фрайер – известный фотограф, имя которого неразрывно связано с Голливудом

Он начал работать в 1924 году, через 5 лет возглавил фотостудию корпорации Warner Brothers и First National. А в историю он вошёл, благодаря портретам голливудских красоток.

Долорес-дель-Рио, Кей Фрэнсис, Барбара Стэнвик, Бетт Дэвис, Джеймс Кэгни, Эррол Флинн, Джордж Брент – все эти звёзды позировали перед его камерой, а его монохромные фотографии выгодно отличает от других особый стиль – элегантное затенение арт-деко.

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Джерело: Культурология