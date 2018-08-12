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    Красота заброшенных домов: удивительные фото

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    Старые дома - Красота заброшенных домов: удивительные фото
    Старые дома

    Не только современная архитектура и удивительные замки могут поражать своей красотой

    Старые дома тоже хранят своеобразный уникальный уют и гармонию. Это доказала фотограф из Нидерландов.

    Девушка, которая загадочно подписывает свое творчество именем «Наташа», опубликовала серию снимков заброшенных домов. Известно, что художник живет в городе Утрехт, в Нидерландах, поэтому, вероятно, заброшенные здания она нашла в этой стране.

    «Будильник снова срабатывает раньше. Кошка снова смотрит на меня с большими глазами, почему ты так рано? Я готовлю себя и укладываю вещи. Я еду на место сбора и сажусь в машину. Да, снова пора поездки в заброшенные места. Веселый день с моим фото другом с большим удовольствием и весельем».

    Своими снимками фотограф стремится показать, что заброшенные дома не умирают без жильцов, а получают своеобразный покой и уют. Пыль и грязь лишь подчеркивают их красоту, а старые вещи добавляют некой магичности зданиям. По словам художника, так она дает вторую жизнь домам, не давая их забыть.

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    Красота заброшенных домов: удивительные фото
    Красота заброшенных домов: удивительные фото
    Красота заброшенных домов: удивительные фото
    Красота заброшенных домов: удивительные фото
    Красота заброшенных домов: удивительные фото
    Красота заброшенных домов: удивительные фото
    Красота заброшенных домов: удивительные фото
    Красота заброшенных домов: удивительные фото
    Красота заброшенных домов: удивительные фото
    Красота заброшенных домов: удивительные фото
    Красота заброшенных домов: удивительные фото
    Красота заброшенных домов: удивительные фото

    «Я регулярно посещаю заброшенные места, чтобы зафиксировать прошлое на фото. Каждый раз я удивлялась тому, что вижу. Какая история у этого места? Почему этот загородный дом остался пустым? Иногда я могу найти историю или фотографию  дома, но часто мои вопросы остаются без ответа», – призналась девушка.

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