Голливудский тренд: фотосессии на последних месяцах беременности



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Дженна Деван полностью обнажилась на последних месяцах беременности

В Голливуде стало своеобразным трендом делать эротические фото на последних месяцах беременности. Поэтому звезды одна за другой позируют перед камерами без одежды, демонстрируя округлившийся живот. Не обошла это вниманием актриса и танцовщица Дженна Деван.

Знаменитость решила устроить фотосессию в своем имении. Дженна Деван позировала в роскошном кружевном халате белого цвета и без нижнего белья. В то же время на некоторых кадрах актриса позировала в шифоновом платье, прикрывая интимные места удачно выбранной позой.

Известно, что автором съемки стала фотограф Элизабет Мессина, с которым уже сотрудничала Дженна Дюван. Поэтому беременная звезда с легкостью обнажилась перед камерой, что выглядело эротично и в то же время очень нежно.

Муж Дженны, голливудский актер Стивен Кази, не отрицал такой откровенности и на некоторых кадрах предстал со своей любимой в кадре.

«Моя любовь, мой подарок. Я самая счастливая девочка», – трогательно подписала снимки с мужем Дженна Деван. А вот к другим сексуальным фото актриса добавила, что это все результат гормонов.