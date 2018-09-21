Графический дизайнер создает креативные логотипы, сочетая различные элементы



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Рэнди Кемикс

Индонезийский графический дизайнер Рэнди Кемикс делает чудесную работу по созданию креативных логотипов

Сущность бренда неосязаема, но она должна основываться на совокупности его конкретных элементов, будь то название, слоган, логотип или даже джингл. Возможно, логотипы, среди других символов бренда, играют более значимую роль, когда необходимо оставить о компании неизгладимое впечатление у клиента.

Индонезийский графический дизайнер Рэнди Кемикс делает чудесную работу по созданию креативных логотипов, сочетая совершенно разные элементы, в результате чего у него получаются минималистичные и эстетически приятные произведения искусства.

Создать логотип – дело не из легких: есть много нюансов, которые нужно учесть при его разработке.

Эффективный логотип должен быть запоминающимся, и достигается это за счет простоты. Этот принцип играет самую важную роль в логотипе.

Запоминающийся логотип должен содержать элементы, которые сразу бросаются в глаза или ассоциируются с чем-то знакомым, с тем, что легко запомнить.

Логотип должен отлично смотреться в разнообразной среде (на бланке компании, в рекламе, на сайте, в приложениях и т.д.) и в разных размерах.

По этой причине логотип следует разрабатывать в векторном формате, чтобы гарантировать, что его можно масштабировать до любого размера без потери качества.

Джерело: boredpanda.com