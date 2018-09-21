Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вы когда-нибудь задумывались над тем, кто живёт с вами по соседству? Нет?

Тогда пришло время повнимательнее присмотреться к своим соседям. Что если, нас всех уже давным-давно окружают не люди, а скажем так, высокотехнологичные и совершенные андроиды, которых чертовски сложно отличить от человека не только внешне, но и в эмоциональном плане, потому что современные «машины» научились проявлять собственный характер, а вместе с ним и интеллект, несвойственный им.

Они пьют кофе, ходят на пробежку и в магазин за продуктами, готовят еду, красят ногти и губы, примеряют платья, томно курят в открытое окно, наслаждаются чашкой «кофе» в виде топлива, работают и хватаются за голову, когда что-то не получается и проще говоря, одним словом – живут обычной человеческой жизнью, о чём-то переживая, мечтая и чему-то радуясь. Именно так выглядят высшие технологии современности в работах фотохудожника Николя Бижо (Nicolas Bijo), который создал впечатляющую серию снимков под названием «Робот по соседству».

Персонажи его творчества практически ничем не отличаются от среднестатистических людей, да вот только в разы превосходят их в некоторых своих способностях. И то, что искусственный разум научился логически и самостоятельно мыслить – это уже ни для кого не новость и не секрет. Ведь андроиды считаются одними из самых разумных творений на планете, созданных руками человека. Но, что если однажды, эти глубоко мыслящие создания выйдут из-под контроля, как в немало известном сериале «Люди» и заживут своей настоящей реальной жизнью, именной такой, какой они её видят? Что тогда ждёт человечество? Взлёт, падение или очередная война с восстанием машин, жаждущих стать людьми? Каким будет будущее и будет ли оно вообще? Возможно, всеми этими вопросами и задавался талантливый автор, трудясь над своим детищем, вкладывая в каждый образ частичку души, чувств и эмоций.

Джерело: Культурология