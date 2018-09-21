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    Фото

    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды

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    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды

    Вы когда-нибудь задумывались над тем, кто живёт с вами по соседству? Нет?

    Тогда пришло время повнимательнее присмотреться к своим соседям. Что если, нас всех уже давным-давно окружают не люди, а скажем так, высокотехнологичные и совершенные андроиды, которых чертовски сложно отличить от человека не только внешне, но и в эмоциональном плане, потому что современные «машины» научились проявлять собственный характер, а вместе с ним и интеллект, несвойственный им.

    Они пьют кофе, ходят на пробежку и в магазин за продуктами, готовят еду, красят ногти и губы, примеряют платья, томно курят в открытое окно, наслаждаются чашкой «кофе» в виде топлива, работают и хватаются за голову, когда что-то не получается и проще говоря, одним словом – живут обычной человеческой жизнью, о чём-то переживая, мечтая и чему-то радуясь. Именно так выглядят высшие технологии современности в работах фотохудожника Николя Бижо (Nicolas Bijo), который создал впечатляющую серию снимков под названием «Робот по соседству». 

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    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды
    Художник показал, каким будет мир, если соседями людей станут андроиды

    Персонажи его творчества практически ничем не отличаются от среднестатистических людей, да вот только в разы превосходят их в некоторых своих способностях. И то, что искусственный разум научился логически и самостоятельно мыслить – это уже ни для кого не новость и не секрет. Ведь андроиды считаются одними из самых разумных творений на планете, созданных руками человека. Но, что если однажды, эти глубоко мыслящие создания выйдут из-под контроля, как в немало известном сериале «Люди» и заживут своей настоящей реальной жизнью, именной такой, какой они её видят? Что тогда ждёт человечество? Взлёт, падение или очередная война с восстанием машин, жаждущих стать людьми? Каким будет будущее и будет ли оно вообще? Возможно, всеми этими вопросами и задавался талантливый автор, трудясь над своим детищем, вкладывая в каждый образ частичку души, чувств и эмоций.


    Джерело: Культурология

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