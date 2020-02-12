Громкая премьера откровенной украинской комедии «Голая правда» (фото)



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Фильм стартует в украинском прокате накануне Дня Святого Валентина

В столичном кинотеатре Синема сити состоялась громкая премьера откровенной украинской комедии «Голая правда». Первыми ленту просмотрели исполнители главных ролей и звездные гости: Слава Каминская, Дмитрий Ступка, Ксения Мишина, Андрей Джеджула, Богдан Юсипчук, Полина Василиса, Ольга Арутюнян, Евгений Ламах, Монро, Остап Ступка, братья Борисенко, Laud, Мирослава Ульянина, Соломия Витвицкая, Дядя Жора, Игорь Посыпайко и другие.

«Моя мечта – чтобы зритель в зале не скучал, не отвлекался. Хочу, чтобы мой фильм захватывал внимание зрителя», - сказал, представляя фильм, режиссер Александр Беляк.

По сюжету фильма, восемь друзей приезжают в Одессу на открытие нового развлекательного клуба своего приятеля Андрея (Дмитрий Ступка). В заведении много комнат, где можно поиграть и в «мафию», и в «крокодила». Однако главная фишка клуба – «Детекторрум» с уникальным и сверхточным детектором лжи. Друзья решают узнать самые интимные тайны друг друга. Однако они даже не представляют, насколько опасной может оказаться эта игра.

Андрей Джеджула, который исполнил одну из главных ролей, поделился впечатлениями от съемки: «Фильм был снят в очень сжатые сроки – буквально за 12 дней. Кажется, мы переозвучивали его дольше, чем снимали. Но было невероятно весело».