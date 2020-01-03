  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Gucci выпустил коллекцию с Микки Маусом

    • Розсилка
    Gucci выпустил коллекцию с Микки Маусом
    vogue.ua

    Согласно китайскому лунному календарю, 2020-й станет годом Крысы — Gucci решил креативно к нему подготовиться и выпустил капсульную коллекцию с Микки Маусом

    Gucci решил отметить год мыши, выпустив капсульную коллекцию с участием самого известного персонажа Уолта Диснея: Микки Мауса. Специальную рекламную кампанию коллекции сняли Disneyland.

    В капсулу вошли женская и мужская одежда, обувь, кожаные изделия, шарфы, ювелирные украшения и часы. 

    В коллекции Gucci смешивает фирменные флорентийские мотивы с изображением известного мультипликационного персонажа, который уже появлялся в предыдущих коллекциях Gucci, в том числе сезона сена-лето 2019 и линейке Resort 2020.

    В частности, для этой капсульной коллекции была представлена новая монограмма Mini GG Supreme с принтом Микки Мауса. 

    Бежевая и черная ткань напоминает винтажный фирменный узор лейбла из восьмидесятых годов, воспроизведенный с помощью цифровой печати, смешанный с изображением персонажа из мультфильма, появляющегося в различных масштабах. 

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Gucci выпустил коллекцию с Микки Маусом
    Gucci выпустил коллекцию с Микки Маусом
    Gucci выпустил коллекцию с Микки Маусом
    Gucci выпустил коллекцию с Микки Маусом

    Этот материал использовался для обуви, а также для сумок и небольших кожаных изделий, сумок-ведер, мини-рюкзаков, кошельков, обложек для паспорта и чехлов для iPhone. Бейсбольные кепки, багаж, футляры для шляп и даже футляры для гитары, выполненные из той же ткани.

    Джерело: vogue.ua

    мода и красота фотография искусство одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ