Gucci выпустил коллекцию с Микки Маусом



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vogue.ua

Согласно китайскому лунному календарю, 2020-й станет годом Крысы — Gucci решил креативно к нему подготовиться и выпустил капсульную коллекцию с Микки Маусом

Gucci решил отметить год мыши, выпустив капсульную коллекцию с участием самого известного персонажа Уолта Диснея: Микки Мауса. Специальную рекламную кампанию коллекции сняли Disneyland.

В капсулу вошли женская и мужская одежда, обувь, кожаные изделия, шарфы, ювелирные украшения и часы.

В коллекции Gucci смешивает фирменные флорентийские мотивы с изображением известного мультипликационного персонажа, который уже появлялся в предыдущих коллекциях Gucci, в том числе сезона сена-лето 2019 и линейке Resort 2020.

В частности, для этой капсульной коллекции была представлена новая монограмма Mini GG Supreme с принтом Микки Мауса.

Бежевая и черная ткань напоминает винтажный фирменный узор лейбла из восьмидесятых годов, воспроизведенный с помощью цифровой печати, смешанный с изображением персонажа из мультфильма, появляющегося в различных масштабах.

Этот материал использовался для обуви, а также для сумок и небольших кожаных изделий, сумок-ведер, мини-рюкзаков, кошельков, обложек для паспорта и чехлов для iPhone. Бейсбольные кепки, багаж, футляры для шляп и даже футляры для гитары, выполненные из той же ткани.

Джерело: vogue.ua