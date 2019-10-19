H&M x Giambattista Valli: новые кадры рекламной кампании



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Наряды из коллаборации примерили Кендалл Дженнер и Кьяра Ферраньи

H&M представил полную версию кампании коллаборации с дизайнером Джамбаттистой Валли

Весь мир замер в ожидании новой капсульной коллекции, которая была создана в коллаборации шведского ретейл-гиганта H&M и модного Дома Giambattista Valli.

Героями рекламного кампейна стали такие звезды, как Кендалл Дженнер, Клара 3000, Кьяра Ферраньи, H.Е.Р., Лука Исаак, Крис Ли и Кэмерон Монахэн.

Девушки и парни позировали перед камерой в различных декадентских локациях в Риме, родном городе дизайнера Джамбаттиста Валли.

Фотографами новой истории выступили Мерт Алас и Маркус Пигготт – один из известнейших фото-дуэтов в мире моды, в то время как образы рекламного кампейна, отражающие красоту и стилистику коллекции, разработаны Мелани Уорд.

Коллекция Giambattista Valli x H&M появится в магазинах по всему миру 7 ноября 2019 года. В Украине коллекция будет представлена в H&M SkyMall.

Джерело: vogue.ua