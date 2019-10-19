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    Фото

    H&M x Giambattista Valli: новые кадры рекламной кампании

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    H&M x Giambattista Valli: новые кадры рекламной кампании
    vogue.ua

    Наряды из коллаборации примерили Кендалл Дженнер и Кьяра Ферраньи

    H&M представил полную версию кампании коллаборации с дизайнером Джамбаттистой Валли

    Весь мир замер в ожидании новой капсульной коллекции, которая была создана в коллаборации шведского ретейл-гиганта H&M и модного Дома Giambattista Valli. 

    Героями рекламного кампейна стали такие звезды, как Кендалл Дженнер, Клара 3000, Кьяра Ферраньи, H.Е.Р., Лука Исаак, Крис Ли и Кэмерон Монахэн.

    Девушки и парни позировали перед камерой в различных декадентских локациях в Риме, родном городе дизайнера Джамбаттиста Валли. 

    Фотографами новой истории выступили Мерт Алас и Маркус Пигготт – один из известнейших фото-дуэтов в мире моды, в то время как образы рекламного кампейна, отражающие красоту и стилистику коллекции, разработаны Мелани Уорд.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Коллекция Giambattista Valli x H&M появится в магазинах по всему миру 7 ноября 2019 года. В Украине коллекция будет представлена в H&M SkyMall.

    Джерело: vogue.ua

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