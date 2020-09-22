Хозяин не пришел: грустная история щенка из приюта растрогала сеть



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Герой нашей истории понравился одному парню, который заполнил специальную анкету и выполнил все требования приюта

Жизнь порой бывает несправедливо жестокой. Это на собственной шкуре прочувствовал трёхмесячный щенок по кличке Висент. Хорошего мальчика волонтеры приюта нарядили в милый смокинг, полностью подготовив его к встрече с новым хозяином, однако в назначенный день парень так и не явился.

Висента, его мать, братьев и сестер спасли сотрудники RescátaMe Foundation — приюта, находящегося в Боготе. Спустя какое-то время волонтеры начали искать щенкам новый дом.

Герой нашей истории понравился одному парню, который заполнил специальную анкету и выполнил все требования приюта. Он должен был забрать малыша в новый дом 9 сентября.

«Мы искупали Висента и надели на него милый смокинг, чтобы он выглядел нарядно в этот особенный день, но молодой человек так и не появился, а на следующий день он позвонил и как ни в чем не бывало отказался от пса», - рассказала одна из сотрудниц приюта.

Фото Висента были опубликованы в Facebook-сообществе организации. За короткий промежуток времени история «грустного щенка в смокинге» стала вирусной и привлекла внимание многих неравнодушных людей.

Благодаря популярности в Сети удалось достаточно быстро найти новых хозяев, которые захотели подарить Висенту всю свою любовь и заботу.

«Мы хотим поблагодарить всех людей, которые помогли Висенту обрести новый дом. В приюте в данный момент живет более 40 пушистых друзей, они также сильно нуждаются в хозяевах. Пожалуйста, обратите на них внимание», — говорится в официальном заявлении Rescátame Foundation.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

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