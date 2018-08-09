Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
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Розсилка
Победитель конкурса Hasselblad Masters Awards в категории «Пейзаж» художник-самоучка Бенджамин Эверетт любитель фотографировать интересные и дикие места
Бенджамин Эверетт - художник-пейзажист, который обожает дикие уголки природы.
В поисках интересной натуры он взял в руки фотоаппарат и фанатично увлёкся цифровыми снимками, открывая зрителям тонкую грань между реальностью и художественным восприятием. Бенджамин не считает себя реалистом или сюрреалистом.
Он просто снимает природу и находит тесную взаимосвязь внешним миром и духовными переживаниями, место человека на этой планете.
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Джерело: Культурология