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    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел

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    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел

    Победитель конкурса Hasselblad Masters Awards в категории «Пейзаж» художник-самоучка Бенджамин Эверетт любитель фотографировать интересные и дикие места

    Бенджамин Эверетт - художник-пейзажист, который обожает дикие уголки природы.
    В поисках интересной натуры он взял в руки фотоаппарат и фанатично увлёкся цифровыми снимками, открывая зрителям тонкую грань между реальностью и художественным восприятием. Бенджамин не считает себя реалистом или сюрреалистом.
    Он просто снимает природу и находит тесную взаимосвязь внешним миром и духовными переживаниями, место человека на этой планете.

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    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел
    Художник-пейзажист показал невероятные пейзажи, которые никто до этого не видел

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    Джерело: Культурология

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