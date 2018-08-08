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    Фото

    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии

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    Александр Федоров - Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Александр Федоров

    «Вот полуголые люди в татуировках вызывают по двухстороннему радио военный вертолет»: московский фотограф погрузился в сюрреализм жизни индейских племен

    «Вот полуголые люди в татуировках вызывают по двухстороннему радио военный вертолет»: московский фотограф погрузился в сюрреализм жизни индейских племен

    Александр Федоров, 27 лет, фотограф-путешественник из Москвы. Он отрудничал с журналами Discovery, Geo, National Geographic Россия, Афиша Мир, FurFur, Gainer Китай, Travel3 sixty Малайзия.

    «Как передать то чувство, когда ты в джунглях, а вокруг тебя сюрреализм? Индейцы ваорани, у которых я жил во время работы над проектом, пять лет назад воевали с неконтактным племенем тароменани в джунглях парка Ясуни».

    Они купили ружья, выследили неконтактных, перестреляли всех и увели двух девочек в плен. А теперь он с ними смотрит телевизор и ест макароны.

    «Я менял цвета, тонировал фотографии. Оттенки синего и зеленого могут убрать привычный цвет листвы и добавить легкое ощущение потери в пространстве. Я искал сюрреалистичные ситуации: например, вот полуголые люди в татуировках вызывают по двухстороннему радио военный вертолет, чтобы тот забрал больного».

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    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии
    Закон джунглей: фотограф показал, как живут племена Амазонии

    «В конце концов я хочу прийти к портрету племени, которое не осталось в вакууме изоляции; показать, как люди меняются под давлением современного мира, но продолжают нести свою идентичность».

    Джерело: telegraf.com.ua

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