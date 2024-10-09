Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кліп був знятий у Києві: трек Майлі Сайрус набрав мільярд прослуховувань у Spotify (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кліп був знятий у Києві: трек Майлі Сайрус набрав мільярд прослуховувань у Spotify (відео)
Сьогодні на стримінгу Spotify трек прослухали 1,001 млрд разів
фото: скріншот

Знімали кліп наприкінці жовтня на Дарницькому мосту

Композиція британського музиканта Марка Ронсона та американської співачки Майлі Сайрус, кліп на яку знімали у Києві, через майже шість років після випуску отримала понад 1 млрд прослуховувань на стримінговому сервісі Spotify.

Композиція британського музиканта Марка Ронсона та американської співачки Майлі Сайрус Nothing Breaks Like A Heart вийшла 30 листопада 2018 року. На сьогодні на стримінгу Spotify трек прослухали 1,001 млрд разів.

Нагадаємо, кліп, який також вийшов 30 листопада 2018 року, знімали у Києві. Знімали кліп наприкінці жовтня на Дарницькому мосту, який перекривали упродовж двох вихідних днів. В'їзд на шляхопровід був закритий як з боку Дніпровської набережної, так і Печерського району. У музичному відео Nothing Breaks Like a Heart співачка влаштовує дику поліцейську погоню вулицями та мостом, опиняється в танцювальному клубі для дорослих та інших цікавих локаціях. Хоча значну частину кліпу Сайрус їде Дарницьким мостом через Дніпро в Києві, київські локації впізнати складно: їх «переробили» за допомогою комп'ютерної графіки на американські урбаністичні пейзажі. Кліп зібрав 400,6 млн переглядів.

Раніше повідомлялося, нідерландський гурт Within Temptation презентував відеороботу на сингл A Fool’s Parade («Парад дурнів»), який записано з українським репером, військовослужбовцем Олександром Ярмаком.

Кліп знятий в Україні під керівництвом відомого українського режисера, нині жителя Тель-Авіва Інді Хейта. Зокрема, на відео можна помітити київську архітектуру та навіть монумент «Батьківщина-мати».

 

Теги: кліп відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вогонь повністю знищив транспортний засіб
На столичній Борщагівці згорів пасажирський автобус (фото, відео)
2 жовтня, 11:32
Кейт Міддлтон розкритикували через відео про одужання
Кейт Міддлтон розкритикували через відео про одужання
2 жовтня, 00:45
Денис Парфьонов після публікації скандального відео відмовився від будь-яких коментарів
Секс-скандал у РФ: депутат, який привів повію у Держдуму, може опинитися на фронті
1 жовтня, 19:43
Росіяни готуються до проведення штурмових дій у районі Приютного
Росіяни готуються до штурмів на одному з напрямків фронту
28 вересня, 14:38
Японія активно запускає супутники
Японія запустила на орбіту новітній супутник-розвідник (відео)
26 вересня, 09:52
Віктора Януковича недолюблювали у західних регіонах
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
24 вересня, 05:41
Безпілотники вдарили по складу боєприпасів у Краснодарському краї Росії (відео)
Безпілотники вдарили по складу боєприпасів у Краснодарському краї Росії (відео)
21 вересня, 06:38
Челентано, який взяв таджиків у полон
Полонений таджик розповів, як опинився у російській армії
15 вересня, 21:58
Інженерний розвідувально-вогневий комплекс «Земледелие» на марші
Сили безпілотних систем знищили біля Сейму рідкісну інженерну машину РФ
13 вересня, 09:44

Новини

Станцію метро «Дніпро» зачинено через інцидент
Станцію метро «Дніпро» зачинено через інцидент
Кліп був знятий у Києві: трек Майлі Сайрус набрав мільярд прослуховувань у Spotify (відео)
Кліп був знятий у Києві: трек Майлі Сайрус набрав мільярд прослуховувань у Spotify (відео)
На вихідних у Києві частково буде обмежено рух транспорту через благодійний марафон: графік
На вихідних у Києві частково буде обмежено рух транспорту через благодійний марафон: графік
На Київщині виклик поліцейських на домашнє насильство закінчився стріляниною
На Київщині виклик поліцейських на домашнє насильство закінчився стріляниною
Корупційні оборудки в «Київприлад»: затримано керівництво державного підприємства
Корупційні оборудки в «Київприлад»: затримано керівництво державного підприємства
Столичні парки прикрасили вуличні меблі з озелененням (фото)
Столичні парки прикрасили вуличні меблі з озелененням (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
28K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
12K
Куди перетікає державне фінансування, яке отримує партія Порошенка? Дослідження
7498
Посол України в Бразилії натякнув на те, що Київ має показати межі терпіння

Новини

СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Сьогодні, 16:17
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua