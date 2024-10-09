Кліп був знятий у Києві: трек Майлі Сайрус набрав мільярд прослуховувань у Spotify (відео)

Знімали кліп наприкінці жовтня на Дарницькому мосту

Композиція британського музиканта Марка Ронсона та американської співачки Майлі Сайрус, кліп на яку знімали у Києві, через майже шість років після випуску отримала понад 1 млрд прослуховувань на стримінговому сервісі Spotify.

Композиція британського музиканта Марка Ронсона та американської співачки Майлі Сайрус Nothing Breaks Like A Heart вийшла 30 листопада 2018 року. На сьогодні на стримінгу Spotify трек прослухали 1,001 млрд разів.

Нагадаємо, кліп, який також вийшов 30 листопада 2018 року, знімали у Києві. Знімали кліп наприкінці жовтня на Дарницькому мосту, який перекривали упродовж двох вихідних днів. В'їзд на шляхопровід був закритий як з боку Дніпровської набережної, так і Печерського району. У музичному відео Nothing Breaks Like a Heart співачка влаштовує дику поліцейську погоню вулицями та мостом, опиняється в танцювальному клубі для дорослих та інших цікавих локаціях. Хоча значну частину кліпу Сайрус їде Дарницьким мостом через Дніпро в Києві, київські локації впізнати складно: їх «переробили» за допомогою комп'ютерної графіки на американські урбаністичні пейзажі. Кліп зібрав 400,6 млн переглядів.

Раніше повідомлялося, нідерландський гурт Within Temptation презентував відеороботу на сингл A Fool’s Parade («Парад дурнів»), який записано з українським репером, військовослужбовцем Олександром Ярмаком.

Кліп знятий в Україні під керівництвом відомого українського режисера, нині жителя Тель-Авіва Інді Хейта. Зокрема, на відео можна помітити київську архітектуру та навіть монумент «Батьківщина-мати».